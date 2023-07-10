https://ria.ru/20230710/veyp-1883312362.html

В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы

В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы - РИА Новости, 10.07.2023

В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев (ЕР) в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Генпрокупатуру и... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:45

2023-07-10T15:45

2023-07-10T15:45

артем метелев (депутат)

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев (ЕР) в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Генпрокупатуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, продающих вейпы, и привлечения к ответственности их владельцев. "Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона", - написал он. Метелев добавил, что помимо блокировки фирмам и представителям, которые занимались продажей вейпов, грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Он отметил, что каждую неделю-полторы из-за использования вейпов умирают подростки. "Неделю назад умер очередной ребенок - девятиклассница из Новосибирска", - написал парламентарий.

https://ria.ru/20230615/veyp-1878231897.html

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артем метелев (депутат), генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество