https://ria.ru/20230710/veyp-1883312362.html
В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы
В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы - РИА Новости, 10.07.2023
В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы
Председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев (ЕР) в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Генпрокупатуру и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:45
2023-07-10T15:45
2023-07-10T15:45
артем метелев (депутат)
генеральная прокуратура рф
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев (ЕР) в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Генпрокупатуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, продающих вейпы, и привлечения к ответственности их владельцев. "Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона", - написал он. Метелев добавил, что помимо блокировки фирмам и представителям, которые занимались продажей вейпов, грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Он отметил, что каждую неделю-полторы из-за использования вейпов умирают подростки. "Неделю назад умер очередной ребенок - девятиклассница из Новосибирска", - написал парламентарий.
https://ria.ru/20230615/veyp-1878231897.html
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артем метелев (депутат), генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Артем Метелев (депутат), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Генпрокуратуру направили запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы
Депутат ГД Метелев направил в Генпрокуратуру запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы