https://ria.ru/20230710/valyuta-1883370830.html

В ЦБ рассказали о покупке россиянами иностранной валюты во время мятежа

В ЦБ рассказали о покупке россиянами иностранной валюты во время мятежа - РИА Новости, 10.07.2023

В ЦБ рассказали о покупке россиянами иностранной валюты во время мятежа

Россияне 24 июня купили иностранной валюты на 7,1 миллиарда рублей, при этом за счет продаж в другие дни всего за месяц было куплено валюты примерно на 300... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:43

2023-07-10T18:43

2023-07-10T18:43

владимир путин

александр лукашенко

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне 24 июня купили иностранной валюты на 7,1 миллиарда рублей, при этом за счет продаж в другие дни всего за месяц было куплено валюты примерно на 300 миллионов рублей, говорится в материалах ЦБ. "Всплеск волатильности на валютном рынке вследствие внутриполитических событий носил кратковременный характер. Население на фоне неопределенности 24 июня приобрело валюты на 7,1 миллиарда рублей, в целом за месяц за счет продаж в остальные дни покупки валюты составили всего 0,3 миллиарда рублей", - пишет регулятор. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230628/vvp-1880818914.html

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белоруссия

ростов-на-дону

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владимир путин, александр лукашенко, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия, ростов-на-дону