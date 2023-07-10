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Глава Омской области уволил министра цифрового развития и связи региона
Глава Омской области уволил министра цифрового развития и связи региона - РИА Новости, 10.07.2023
Глава Омской области уволил министра цифрового развития и связи региона
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram- канале, что освободил от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:02
2023-07-10T07:02
2023-07-10T07:02
политика
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram- канале, что освободил от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Ключенко Андрей Ключенко был назначен министром цифрового развития и связи Омской области 11 октября 2022 года. "Сегодня принял решение об освобождении от должности министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Александровича Ключенко. Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны", - написал Виталий Хоценко. Ранее Ключенко занимал должность первого замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Он был назначен на пост экс-губернатором региона Александром Бурковым. На тот момент в области министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития разделили на два ведомства — министерство цифрового развития и связи и министерство промышленности и научно-технического развития.
https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html
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омская область
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политика, омская область, виталий хоценко
Политика, Омская область, Виталий Хоценко
Глава Омской области уволил министра цифрового развития и связи региона
Глава Омской области Хоценко уволил министра цифрового развития и связи Ключенко