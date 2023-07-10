https://ria.ru/20230710/usa-1883407110.html
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине - РИА Новости, 10.07.2023
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине
Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:40
2023-07-10T23:40
2023-07-10T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи, говорится в заявлении бюджетного управления администрации США. "Администрация выступает против статьи 1222, которая предусматривает создание еще одного генерального инспектора для контроля помощи Украине..." - говорится в опубликованном Белым домом в понедельник документе. Его авторы считают, что в настоящее время в рамках Пентагона существует достаточная структура контроля над выделяемой Киеву помощи, она действует в рамках офиса генерального инспектора. "Излишним и ненужным" по тем же причинам в администрации считают предложенное членами конгресса "существенное расширение полномочий" генерального инспектора по делам восстановления Афганистана. Ожидается, что палата представителей вернется к рассмотрению оборонного бюджета на 2024 год в объеме 886 миллиардов долларов. Как заявили в бюджетном управлении президента США, администрация в целом поддерживает его принятие, несмотря на ряд разногласий.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Пентагон
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине
Белый дом выступил против создания должности инспектора для контроля помощи Украине