https://ria.ru/20230710/usa-1883407110.html

В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине

В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине - РИА Новости, 10.07.2023

В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине

Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:40

2023-07-10T23:40

2023-07-10T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи, говорится в заявлении бюджетного управления администрации США. "Администрация выступает против статьи 1222, которая предусматривает создание еще одного генерального инспектора для контроля помощи Украине..." - говорится в опубликованном Белым домом в понедельник документе. Его авторы считают, что в настоящее время в рамках Пентагона существует достаточная структура контроля над выделяемой Киеву помощи, она действует в рамках офиса генерального инспектора. "Излишним и ненужным" по тем же причинам в администрации считают предложенное членами конгресса "существенное расширение полномочий" генерального инспектора по делам восстановления Афганистана. Ожидается, что палата представителей вернется к рассмотрению оборонного бюджета на 2024 год в объеме 886 миллиардов долларов. Как заявили в бюджетном управлении президента США, администрация в целом поддерживает его принятие, несмотря на ряд разногласий.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, пентагон