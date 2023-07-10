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В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/usa-1883407110.html
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине - РИА Новости, 10.07.2023
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине
Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:40
2023-07-10T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи, говорится в заявлении бюджетного управления администрации США. "Администрация выступает против статьи 1222, которая предусматривает создание еще одного генерального инспектора для контроля помощи Украине..." - говорится в опубликованном Белым домом в понедельник документе. Его авторы считают, что в настоящее время в рамках Пентагона существует достаточная структура контроля над выделяемой Киеву помощи, она действует в рамках офиса генерального инспектора. "Излишним и ненужным" по тем же причинам в администрации считают предложенное членами конгресса "существенное расширение полномочий" генерального инспектора по делам восстановления Афганистана. Ожидается, что палата представителей вернется к рассмотрению оборонного бюджета на 2024 год в объеме 886 миллиардов долларов. Как заявили в бюджетном управлении президента США, администрация в целом поддерживает его принятие, несмотря на ряд разногласий.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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в мире, украина, сша, киев, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Пентагон
В Белом доме выступили против идеи создать должность инспектора по Украине

Белый дом выступил против создания должности инспектора для контроля помощи Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Белый дом выступает против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи, говорится в заявлении бюджетного управления администрации США.
"Администрация выступает против статьи 1222, которая предусматривает создание еще одного генерального инспектора для контроля помощи Украине..." - говорится в опубликованном Белым домом в понедельник документе. Его авторы считают, что в настоящее время в рамках Пентагона существует достаточная структура контроля над выделяемой Киеву помощи, она действует в рамках офиса генерального инспектора.
"Излишним и ненужным" по тем же причинам в администрации считают предложенное членами конгресса "существенное расширение полномочий" генерального инспектора по делам восстановления Афганистана.
Ожидается, что палата представителей вернется к рассмотрению оборонного бюджета на 2024 год в объеме 886 миллиардов долларов. Как заявили в бюджетном управлении президента США, администрация в целом поддерживает его принятие, несмотря на ряд разногласий.
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