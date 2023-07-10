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Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 10.07.2023 (обновлено: 16:20 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине
Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине - РИА Новости, 10.07.2023
Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине
Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:30
2023-07-10T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри республики&quot;, — пояснил он.По словам военного, в ВСУ фиксируют рост числа случаев дезертирства, а люди толпами бегут из страны. Кроме того, среди украинцев усиливается недовольство политикой Владимира Зеленского, поэтому его игра уже фактически окончена, резюмировал Макгрегор.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил самоуничтожение Украины до поражения от России

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, — настолько плохи дела сейчас внутри республики", — пояснил он.

По словам военного, в ВСУ фиксируют рост числа случаев дезертирства, а люди толпами бегут из страны.
Кроме того, среди украинцев усиливается недовольство политикой Владимира Зеленского, поэтому его игра уже фактически окончена, резюмировал Макгрегор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийПентагонВооруженные силы Украины
 
 
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