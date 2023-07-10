https://ria.ru/20230710/ukraina-1883271723.html

Киев усилил вербовку иностранных наемников

Киев усилил вербовку иностранных наемников - РИА Новости, 10.07.2023

Киев усилил вербовку иностранных наемников

Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:33

2023-07-10T14:33

2023-07-10T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

киев

азия

латинская америка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в заявлении Минобороны России. "На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.

киев

азия

латинская америка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, киев, азия, латинская америка, министерство обороны рф (минобороны рф)