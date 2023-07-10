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Киев усилил вербовку иностранных наемников
Киев усилил вербовку иностранных наемников - РИА Новости, 10.07.2023
Киев усилил вербовку иностранных наемников
Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:33
2023-07-10T14:33
2023-07-10T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
киев
азия
латинская америка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в заявлении Минобороны России. "На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, киев, азия, латинская америка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев, Азия, Латинская Америка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев усилил вербовку иностранных наемников
Минобороны России: Киев усилил вербовку иностранных наемников для сокрытия высоких потерь