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Киев усилил вербовку иностранных наемников - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 10.07.2023 (обновлено: 16:07 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883271723.html
Киев усилил вербовку иностранных наемников
Киев усилил вербовку иностранных наемников - РИА Новости, 10.07.2023
Киев усилил вербовку иностранных наемников
Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:33
2023-07-10T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
киев
азия
латинская америка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в заявлении Минобороны России. "На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.
киев
азия
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в мире, вооруженные силы украины, киев, азия, латинская америка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев, Азия, Латинская Америка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев усилил вербовку иностранных наемников

Минобороны России: Киев усилил вербовку иностранных наемников для сокрытия высоких потерь

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки
Иностранные наемники во время тренировки - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ, говорится в заявлении Минобороны России.
«
"На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКиевАзияЛатинская АмерикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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