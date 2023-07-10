Рейтинг@Mail.ru
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 10.07.2023 (обновлено: 11:08 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883206419.html
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными - РИА Новости, 10.07.2023
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:56
2023-07-10T11:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
константин гаврилов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров", - сказал Гаврилов, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. "Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Константин Гаврилов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными

Гаврилов заявил, что сейчас переговоры по ситуации на Украине невозможны

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров", - сказал Гаврилов, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет", - добавил дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреКонстантин ГавриловСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала