https://ria.ru/20230710/ukraina-1883206419.html
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными - РИА Новости, 10.07.2023
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:56
2023-07-10T10:56
2023-07-10T11:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
константин гаврилов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров", - сказал Гаврилов, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. "Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Константин Гаврилов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
Гаврилов заявил, что сейчас переговоры по ситуации на Украине невозможны