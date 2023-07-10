https://ria.ru/20230710/ukraina-1883206419.html

Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными

Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными - РИА Новости, 10.07.2023

Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными

На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:56

2023-07-10T10:56

2023-07-10T11:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

константин гаврилов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На данный момент переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине невозможны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров", - сказал Гаврилов, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. "Захотели бы украинцы что-то делать, они бы тоже начали давать сигналы. Но этого же нет", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр