https://ria.ru/20230710/ukraina-1883204890.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:49
2023-07-10T10:49
2023-07-10T11:37
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, первой – около 10.40 (совпадает с мск) – воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, после чего она распространилась на остальные.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в семи областях