https://ria.ru/20230710/ukraina-1883181387.html

"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети

"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.07.2023

"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:48

2023-07-10T08:48

2023-07-10T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден согласиться на переговоры, когда "ВСУ подойдут к Крыму". "Украинским военным не позволят дойти до Крыма. Его фантазии становятся безумием", — написал один из комментаторов. "Сейчас Зеленский и его босс в США — самые большие враги любого мира на основе переговоров", — отметил другой. "Пусть даже и не мечтает", — заявил третий. "Он говорит о Крыме, но забывает, что может потерять другие города", — поделился мнением еще один пользователь. "Путин не отказывался от переговоров, в отличие от Зеленского. Президент Украины забыл уже об этом", — заключили читатели. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины