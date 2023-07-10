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"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 10.07.2023 (обновлено: 11:33 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883181387.html
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.07.2023
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:48
2023-07-10T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден согласиться на переговоры, когда "ВСУ подойдут к Крыму". "Украинским военным не позволят дойти до Крыма. Его фантазии становятся безумием", — написал один из комментаторов. "Сейчас Зеленский и его босс в США — самые большие враги любого мира на основе переговоров", — отметил другой. "Пусть даже и не мечтает", — заявил третий. "Он говорит о Крыме, но забывает, что может потерять другие города", — поделился мнением еще один пользователь. "Путин не отказывался от переговоров, в отличие от Зеленского. Президент Украины забыл уже об этом", — заключили читатели. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети

В Twitter осудили слова Зеленского о том, что ВСУ у Крыма вынудят Путина начать переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден согласиться на переговоры, когда "ВСУ подойдут к Крыму".
"Украинским военным не позволят дойти до Крыма. Его фантазии становятся безумием", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены
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"Сейчас Зеленский и его босс в США — самые большие враги любого мира на основе переговоров", — отметил другой.
"Пусть даже и не мечтает", — заявил третий.
"Он говорит о Крыме, но забывает, что может потерять другие города", — поделился мнением еще один пользователь.
"Путин не отказывался от переговоров, в отличие от Зеленского. Президент Украины забыл уже об этом", — заключили читатели.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
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Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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