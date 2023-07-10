https://ria.ru/20230710/ukraina-1883181387.html
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.07.2023
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:48
2023-07-10T08:48
2023-07-10T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден согласиться на переговоры, когда "ВСУ подойдут к Крыму". "Украинским военным не позволят дойти до Крыма. Его фантазии становятся безумием", — написал один из комментаторов. "Сейчас Зеленский и его босс в США — самые большие враги любого мира на основе переговоров", — отметил другой. "Пусть даже и не мечтает", — заявил третий. "Он говорит о Крыме, но забывает, что может потерять другие города", — поделился мнением еще один пользователь. "Путин не отказывался от переговоров, в отличие от Зеленского. Президент Украины забыл уже об этом", — заключили читатели. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Безумие". Слова Зеленского о Путине вызвали шок в Сети
В Twitter осудили слова Зеленского о том, что ВСУ у Крыма вынудят Путина начать переговоры
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ABC о том, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден согласиться на переговоры, когда "ВСУ подойдут к Крыму".
"Украинским военным не позволят дойти до Крыма. Его фантазии становятся безумием", — написал один из комментаторов.
Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены
"Сейчас Зеленский
и его босс в США — самые большие враги любого мира на основе переговоров", — отметил другой.
"Пусть даже и не мечтает", — заявил третий.
"Он говорит о Крыме, но забывает, что может потерять другие города", — поделился мнением еще один пользователь.
"Путин не отказывался от переговоров, в отличие от Зеленского. Президент Украины забыл уже об этом", — заключили читатели.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик