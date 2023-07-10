https://ria.ru/20230710/ukraina-1883166072.html

США признались в преступлениях на Украине, заявили в посольстве России

США признались в преступлениях на Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 10.07.2023

США признались в преступлениях на Украине, заявили в посольстве России

США, согласившись на отправку Киеву кассетных бомб, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине, заявили в посольстве России в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T03:03

2023-07-10T03:03

2023-07-10T05:56

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. США, согласившись на отправку Киеву кассетных бомб, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News оправдал соответствующее решение Джо Байдена необходимостью "компенсировать" недостаток обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии."Обратили внимание на высказывания директора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане", — говорится в комментарии посольства.Как отметили в дипмиссии, логика действий американской администрации на Украине сводится к принципу "хуже уже не будет". Согласно комментарию, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится вдали от их собственных территорий.В российском посольстве заключили, что действия наподобие отправки кассетных боеприпасов призваны главным образом нанести стратегическое поражение России, которая фактически "защищает свой народ и свою землю".В пятницу Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883055891.html

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украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, в мире