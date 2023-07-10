Рейтинг@Mail.ru
Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 10.07.2023 (обновлено: 02:17 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ugon-1883030712.html
Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года
Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года - РИА Новости, 10.07.2023
Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года
Предпочтения автоугонщиков в связи с появлением на российском рынке новых марок машин могут измениться, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T02:15
2023-07-10T02:17
авто
россия
антон шапарин
китай
hyundai creta
lada vesta
bmw x5
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/30/1474013084_0:270:5162:3174_1920x0_80_0_0_5a976ccc338909c8a297ed7d10d91161.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предпочтения автоугонщиков в связи с появлением на российском рынке новых марок машин могут измениться, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.В ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес злоумышленников к этим автомобилям тоже будет расти, считает эксперт. Прежде всего в группе риска окажется Kaiyi — седан, сборка которого налажена в Калининграде, прогнозирует он."В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых "китайцев", причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском "Автоторе". Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос", — полагает Шапарин.Среди новых марок, поступающих на отечественный автомобильный рынок, привлекать внимание угонщиков начнут те, которые получат массовое распространение, продолжил эксперт."Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве", — пояснил Шапарин.По его словам, похищение вряд ли грозит машинам BMW, Audi и Mercedes-Benz, поскольку на них установлены надежные защитные системы, а вот две модели линеек Hyundai и KIA останутся на верхних позициях "рейтинга" угонщиков."Hyundai Solaris, KIA Rio были, есть и будут в топе рейтинга угонов. Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья", — добавил Шапарин.Но чаще всего в статистике угонов фигурируют автомобили Lada, и ситуация вряд ли изменится, поскольку эта марка лидирует на российском рынке, считает эксперт.Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка, предположил Шапарин.
https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html
https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html
https://ria.ru/20220913/avtomobil-1816378915.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/30/1474013084_287:0:4876:3442_1920x0_80_0_0_4d572a0cc0a7ce17126dc684d8aa5641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, антон шапарин, китай, hyundai creta, lada vesta, bmw x5
Авто, Россия, Антон Шапарин, Китай, Hyundai Creta, Lada Vesta, BMW X5
Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года

Вице-президент НАС Шапарин: самой угоняемой маркой машины в России была и будет Lada

© Fotolia / sdecoretВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Fotolia / sdecoret
Взлом автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предпочтения автоугонщиков в связи с появлением на российском рынке новых марок машин могут измениться, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
В ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес злоумышленников к этим автомобилям тоже будет расти, считает эксперт. Прежде всего в группе риска окажется Kaiyi — седан, сборка которого налажена в Калининграде, прогнозирует он.
«
"В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых "китайцев", причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском "Автоторе". Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос", — полагает Шапарин.
Среди новых марок, поступающих на отечественный автомобильный рынок, привлекать внимание угонщиков начнут те, которые получат массовое распространение, продолжил эксперт.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили
26 мая, 06:03
"Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве", — пояснил Шапарин.
По его словам, похищение вряд ли грозит машинам BMW, Audi и Mercedes-Benz, поскольку на них установлены надежные защитные системы, а вот две модели линеек Hyundai и KIA останутся на верхних позициях "рейтинга" угонщиков.
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Названы автомобили, привлекающие внимание угонщиков
5 апреля 2022, 02:10
"Hyundai Solaris, KIA Rio были, есть и будут в топе рейтинга угонов. Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья", — добавил Шапарин.
Но чаще всего в статистике угонов фигурируют автомобили Lada, и ситуация вряд ли изменится, поскольку эта марка лидирует на российском рынке, считает эксперт.
Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка, предположил Шапарин.
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей
13 сентября 2022, 09:12
 
АвтоРоссияАнтон ШапаринКитайHyundai CretaLada VestaBMW X5
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала