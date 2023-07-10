https://ria.ru/20230710/ugon-1883030712.html

Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года

Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года - РИА Новости, 10.07.2023

Эксперт дал прогноз, какие машины будут чаще всего угонять через три года

Предпочтения автоугонщиков в связи с появлением на российском рынке новых марок машин могут измениться, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T02:15

2023-07-10T02:15

2023-07-10T02:17

авто

россия

антон шапарин

китай

hyundai creta

lada vesta

bmw x5

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предпочтения автоугонщиков в связи с появлением на российском рынке новых марок машин могут измениться, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.В ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес злоумышленников к этим автомобилям тоже будет расти, считает эксперт. Прежде всего в группе риска окажется Kaiyi — седан, сборка которого налажена в Калининграде, прогнозирует он."В контуре трех лет будет нарастать количество угоняемых "китайцев", причем угоняемых и под разбор, и под перебив номеров. Думаю, в топе риска будет Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси. Эту марку начали собирать на калининградском "Автоторе". Когда они выйдут на большие мощности, машина станет одним из лидеров по угону, потому что на нее будет большой спрос", — полагает Шапарин.Среди новых марок, поступающих на отечественный автомобильный рынок, привлекать внимание угонщиков начнут те, которые получат массовое распространение, продолжил эксперт."Что касается других китайских марок, нужно смотреть на то, какие из них будут в числе самых массовых авто. Например, кроссоверы из Китая особо не поменяют статистику, потому что продаются в небольшом количестве", — пояснил Шапарин.По его словам, похищение вряд ли грозит машинам BMW, Audi и Mercedes-Benz, поскольку на них установлены надежные защитные системы, а вот две модели линеек Hyundai и KIA останутся на верхних позициях "рейтинга" угонщиков."Hyundai Solaris, KIA Rio были, есть и будут в топе рейтинга угонов. Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья", — добавил Шапарин.Но чаще всего в статистике угонов фигурируют автомобили Lada, и ситуация вряд ли изменится, поскольку эта марка лидирует на российском рынке, считает эксперт.Самой угоняемой маркой в России была и будет Lada, потому что это самая популярная машина, это лидер рынка, предположил Шапарин.

https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html

https://ria.ru/20220405/avtougon-1781802866.html

https://ria.ru/20220913/avtomobil-1816378915.html

россия

китай

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авто, россия, антон шапарин, китай, hyundai creta, lada vesta, bmw x5