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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023
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23:24 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883406234.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:24
2023-07-10T23:24
происшествия
краснодар
александр бастрыкин
андрей маслов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, Ржицкий ранее был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на фотографии Ржицкого стоит статус "ликвидирован".
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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, андрей маслов
Происшествия, Краснодар, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре

Бастрыкину доложат о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации Ржицкого

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении.
Как убедился корреспондент РИА Новости, Ржицкий ранее был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на фотографии Ржицкого стоит статус "ликвидирован".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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