https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883406234.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре

Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2023

Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:24

2023-07-10T23:24

2023-07-10T23:24

происшествия

краснодар

александр бастрыкин

андрей маслов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, Ржицкий ранее был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на фотографии Ржицкого стоит статус "ликвидирован".

https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html

краснодар

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происшествия, краснодар, александр бастрыкин, андрей маслов