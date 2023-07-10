Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре
Бастрыкину доложат о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации Ржицкого
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным источника агентства, он был застрелен. Соболезнования выразил депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По его словам, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в понедельник. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении.
Как убедился корреспондент РИА Новости, Ржицкий ранее был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на фотографии Ржицкого стоит статус "ликвидирован".