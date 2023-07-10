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В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости, 11.07.2023
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21:07 10.07.2023 (обновлено: 00:48 11.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883391697.html
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости, 11.07.2023
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-10T21:07
2023-07-11T00:48
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Эту информацию агентству также подтвердили в администрации города.&quot;Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы&quot;, — заявили местные власти.По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сегодня рано утром в районе улицы Береговой в Краснодаре.Возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.Ржицкого ранее внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкого

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Эту информацию агентству также подтвердили в администрации города.
«

"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", — заявили местные власти.

По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сегодня рано утром в районе улицы Береговой в Краснодаре.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
Ржицкого ранее внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
 
ПроисшествияКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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