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В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости, 11.07.2023
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-10T21:07
2023-07-10T21:07
2023-07-11T00:48
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Эту информацию агентству также подтвердили в администрации города."Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", — заявили местные власти.По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сегодня рано утром в районе улицы Береговой в Краснодаре.Возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.Ржицкого ранее внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкого
КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Эту информацию агентству также подтвердили в администрации города.
«
"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", — заявили местные власти.
По данным управления СК
по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сегодня рано утром в районе улицы Береговой в Краснодаре.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
Ржицкого ранее внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".