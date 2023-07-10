https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883391697.html

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости, 11.07.2023

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-10T21:07

2023-07-10T21:07

2023-07-11T00:48

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Эту информацию агентству также подтвердили в администрации города."Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", — заявили местные власти.По данным управления СК по региону, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сегодня рано утром в районе улицы Береговой в Краснодаре.Возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.Ржицкого ранее внесли в базу украинского ресурса "Миротворец". Сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)