https://ria.ru/20230710/tyumen-1883300547.html

В Тюмени стримерша напала на сына с угрозами

В Тюмени стримерша напала на сына с угрозами - РИА Новости, 10.07.2023

В Тюмени стримерша напала на сына с угрозами

Полиция Тюмени устанавливает личность женщины и обстоятельства, при которых она, находясь в прямом эфире в соцсетях, напала с оскорблениями и угрозами расправы... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:15

2023-07-10T15:15

2023-07-10T15:15

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает личность женщины и обстоятельства, при которых она, находясь в прямом эфире в соцсетях, напала с оскорблениями и угрозами расправы на сына, запрос направлен в социальные службы города. Видеозапись со стримершей, которая во время эфира обрушилась на 12-летнего сына с оскорблениями, выгоняла его из дома со словами "я тебя убью, тварь...", "я хочу кровь твою поганую, которая сидит в тебе", опубликовал телеграм-канал RT. Отмечается, что подписчики записали трансляцию, выложили в сеть и просят органы опеки привлечь женщину к ответственности. "Размещённая видеозапись направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, которые проведут проверку и примут меры в пределах компетенции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов пояснил РИА Новости, что обстоятельства инцидента выясняются. "В курсе. Так не оставим. От службы уполномоченного направлены запросы в подразделение по делам несовершеннолетних и в социальные службы города. Специалисты уже работают. Сейчас сотрудники полиции устанавливают эту женщину. В зависимости от ситуации в семье и понимания, что там случилось, будем дальше разбираться", – сказал Степанов. Омбудсмен подчеркнул, что каждая конфликтная ситуация в семье требует индивидуального подхода. В данном случае, если возникнет необходимость, мальчика могут на время поместить в социальное учреждение, "пока мама приведет себя в порядок".

https://ria.ru/20230413/strim-1864975177.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень