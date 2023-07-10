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В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС - РИА Новости, 10.07.2023
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18:37 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883368274.html
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС - РИА Новости, 10.07.2023
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС
США поддерживают стремление Турции вступить в Евросоюз, но фокус Вашингтона остается на присоединении Швеции к НАТО, заявил представитель совета по национальной РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:37
2023-07-10T18:37
в мире
турция
евросоюз
швеция
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США поддерживают стремление Турции вступить в Евросоюз, но фокус Вашингтона остается на присоединении Швеции к НАТО, заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. "США всегда поддерживали стремление Турции вступить в ЕС и продолжают это делать. Наш фокус остается на Швеции, которая готова присоединиться к НАТО", - цитирует телеканал Fox News слова представителя Белого дома. Кроме того, по мнению Вашингтона, процесс присоединения Турции к ЕС остается предметом обсуждений Анкары с Брюсселем. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html
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в мире, турция, евросоюз, швеция, нато, сша
В мире, Турция, Евросоюз, Швеция, НАТО, США
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС

Белый дом: США поддерживают желание Турции войти в ЕС, но Швеция в НАТО приоритетнее

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США поддерживают стремление Турции вступить в Евросоюз, но фокус Вашингтона остается на присоединении Швеции к НАТО, заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС.
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"США всегда поддерживали стремление Турции вступить в ЕС и продолжают это делать. Наш фокус остается на Швеции, которая готова присоединиться к НАТО", - цитирует телеканал Fox News слова представителя Белого дома. Кроме того, по мнению Вашингтона, процесс присоединения Турции к ЕС остается предметом обсуждений Анкары с Брюсселем.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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