https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883368274.html

В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС

В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС - РИА Новости, 10.07.2023

В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС

США поддерживают стремление Турции вступить в Евросоюз, но фокус Вашингтона остается на присоединении Швеции к НАТО, заявил представитель совета по национальной РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:37

2023-07-10T18:37

2023-07-10T18:37

в мире

турция

евросоюз

швеция

нато

сша

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США поддерживают стремление Турции вступить в Евросоюз, но фокус Вашингтона остается на присоединении Швеции к НАТО, заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. "США всегда поддерживали стремление Турции вступить в ЕС и продолжают это делать. Наш фокус остается на Швеции, которая готова присоединиться к НАТО", - цитирует телеканал Fox News слова представителя Белого дома. Кроме того, по мнению Вашингтона, процесс присоединения Турции к ЕС остается предметом обсуждений Анкары с Брюсселем. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. С 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html

https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830718493.html

турция

швеция

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, евросоюз, швеция, нато, сша