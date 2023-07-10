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В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада - РИА Новости, 10.07.2023
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13:57 10.07.2023 (обновлено: 14:02 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883252015.html
В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада
В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада - РИА Новости, 10.07.2023
В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада
Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне, РФ будет использовать эти каналы диалога... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:57
2023-07-10T14:02
турция
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне, РФ будет использовать эти каналы диалога для разъяснения своих позиций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого "коллективного Запада", Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы первое - это разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - сказал Песков журналистам.Песков напомнил о проведенном телефонном разговоре глав МИД России и Турции после ситуации с передачей Турцией Киеву главарей батальона "Азов"*, но отметил, что РФ и Турцию связывают тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя и есть определенные вопросы, по которым у стран имеются разногласия.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В минувшую пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823085129.html
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883244327.html
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турция, россия, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали главное отличие Турции от стран Запада

Пресс-секретарь Песков: в отличие от стран Запада, Турция сохраняет диалог с Россией

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне, РФ будет использовать эти каналы диалога для разъяснения своих позиций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого "коллективного Запада", Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы первое - это разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - сказал Песков журналистам.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Межгосударственные отношения России и Турции
13 октября 2022, 03:06
Песков напомнил о проведенном телефонном разговоре глав МИД России и Турции после ситуации с передачей Турцией Киеву главарей батальона "Азов"*, но отметил, что РФ и Турцию связывают тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя и есть определенные вопросы, по которым у стран имеются разногласия.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В минувшую пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Вчера, 13:33
 
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