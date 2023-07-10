https://ria.ru/20230710/turisty-1883406102.html

В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов

В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов - РИА Новости, 10.07.2023

В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов

Усиленная группировка спасателей отправится на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, при возможности к... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:23

2023-07-10T23:23

2023-07-10T23:23

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

алагирский район

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НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Усиленная группировка спасателей отправится на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, при возможности к поискам привлекут вертолет, сообщило ГУ МЧС России по региону. В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель зарегистрированной тургруппы, в которую входят шесть человек. На помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые ведут поиски двумя группами. "Группа спасателей МЧС России, выдвинувшаяся с южной стороны хребта, от поселка Нар, возвращается в пункт постоянной дислокации. Ночью усиленная группировка направится на поиски по северному склону перевала", - говорится в сообщении. По данным МЧС, спасатели получили геолокацию сорвавшихся туристов, они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. "Пеший маршрут до места нахождения туристов займет около двух суток. При благоприятных погодных условиях к поискам будет привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на территории региона идет сильный дождь", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html

россия

алагирский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, алагирский район