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В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
23:23 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/turisty-1883406102.html
В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов
В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов - РИА Новости, 10.07.2023
В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов
Усиленная группировка спасателей отправится на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, при возможности к... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:23
2023-07-10T23:23
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
алагирский район
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НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Усиленная группировка спасателей отправится на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, при возможности к поискам привлекут вертолет, сообщило ГУ МЧС России по региону. В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель зарегистрированной тургруппы, в которую входят шесть человек. На помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые ведут поиски двумя группами. "Группа спасателей МЧС России, выдвинувшаяся с южной стороны хребта, от поселка Нар, возвращается в пункт постоянной дислокации. Ночью усиленная группировка направится на поиски по северному склону перевала", - говорится в сообщении. По данным МЧС, спасатели получили геолокацию сорвавшихся туристов, они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. "Пеший маршрут до места нахождения туристов займет около двух суток. При благоприятных погодных условиях к поискам будет привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на территории региона идет сильный дождь", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, алагирский район
Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Алагирский район
В Северной Осетии усиленная группа спасателей отправится на поиски туристов

В Северной Осетии усиленная группа спасателей будет искать сорвавшихся со склона туристов

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГора Казбек
Гора Казбек - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Гора Казбек. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 июл - РИА Новости. Усиленная группировка спасателей отправится на поиски трех туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, при возможности к поискам привлекут вертолет, сообщило ГУ МЧС России по региону.
В 17.45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель зарегистрированной тургруппы, в которую входят шесть человек. На помощь туристам выдвинулись 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые ведут поиски двумя группами.
"Группа спасателей МЧС России, выдвинувшаяся с южной стороны хребта, от поселка Нар, возвращается в пункт постоянной дислокации. Ночью усиленная группировка направится на поиски по северному склону перевала", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, спасатели получили геолокацию сорвавшихся туристов, они упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне.
"Пеший маршрут до места нахождения туристов займет около двух суток. При благоприятных погодных условиях к поискам будет привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на территории региона идет сильный дождь", - отмечает ведомство.
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Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
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ТуризмРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШАлагирский район
 
 
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