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Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года - РИА Новости, 10.07.2023
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14:38 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/tu-1883278072.html
Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года
Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года - РИА Новости, 10.07.2023
Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года
Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:38
2023-07-10T14:38
экономика
россия
михаил мишустин
ту-214
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. "До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 − один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. Целевой объем его производства через несколько лет должен составить двадцать машин в год. Такая договоренность была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения казанского авиастроительного завода", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, ту-214
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Ту-214
Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года

Мишустин: к концу 2024 года в конструкции Ту-214 не останется иностранных материалов

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова | Перейти в медиабанкСамолёт Ту-214
Самолёт Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
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Самолёт Ту-214 . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ.
"До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 − один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. Целевой объем его производства через несколько лет должен составить двадцать машин в год. Такая договоренность была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения казанского авиастроительного завода", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
На производство Ту-214 направили около 42 миллиардов рублей
22 июня, 14:37
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинТу-214
 
 
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