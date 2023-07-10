https://ria.ru/20230710/tu-1883278072.html

Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года

Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года - РИА Новости, 10.07.2023

Доработку самолета Ту-214 завершат к концу 2024 года

Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:38

2023-07-10T14:38

2023-07-10T14:38

экономика

россия

михаил мишустин

ту-214

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. "До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 − один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий. Целевой объем его производства через несколько лет должен составить двадцать машин в год. Такая договоренность была достигнута в прошлом месяце в ходе нашего посещения казанского авиастроительного завода", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230622/proizvodstvo-1879804054.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, ту-214