https://ria.ru/20230710/tserkov-1883175313.html
Митрополит рассказал о священниках-добровольцах, отправляющихся на фронт
Митрополит рассказал о священниках-добровольцах, отправляющихся на фронт - РИА Новости, 10.07.2023
Митрополит рассказал о священниках-добровольцах, отправляющихся на фронт
Священники Русской Православной Церкви отправляются на фронт только добровольно, разнарядки на это нет, хотя потребность в них велика и на фронте их не хватает, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:58
2023-07-10T07:58
2023-07-10T07:59
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Священники Русской Православной Церкви отправляются на фронт только добровольно, разнарядки на это нет, хотя потребность в них велика и на фронте их не хватает, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Священник совершенно добровольно отправляется туда. Нет никакой разнарядки… Священников, желающих отправиться на фронт, недостаточно. Но это дело добровольное, и поэтому мы никого не понуждаем. Мы только можем приглашать к этому, но не более того", – сказал РИА Новости митрополит. При этом каждый священник, который едет в зону СВО, получает специальное благословение своего правящего архиерея и оформляет командировку в синодальном военном отделе, добавил архиерей: "В столь опасном месте внутренний порядок приобретает особое значение и помогает сохранить жизни". Важно понимать, отметил он, что назначение священника помощником командира по работе с верующими военнослужащими даже в мирное время предваряется собеседованием с ним местного архиерея или Военного отдела. "Если заметно, что священник колеблется, не понимает, как он будет общаться с военнослужащими, насколько это ему близко – ему не доверят столь ответственное послушание. Впрочем, в большинстве случаев это и не требуется – многие священники сами выражают свое желание трудиться в воинской части и изначально понимают всю меру ответственности", – пояснил он.
https://ria.ru/20230710/tserkov-1883175172.html
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русская православная церковь, общество
Религия, Русская православная церковь, Общество
Митрополит рассказал о священниках-добровольцах, отправляющихся на фронт
Глава военного отдела РПЦ: священники отправляются на фронт только добровольно
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Священники Русской Православной Церкви отправляются на фронт только добровольно, разнарядки на это нет, хотя потребность в них велика и на фронте их не хватает, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
«
"Священник совершенно добровольно отправляется туда. Нет никакой разнарядки… Священников, желающих отправиться на фронт, недостаточно. Но это дело добровольное, и поэтому мы никого не понуждаем. Мы только можем приглашать к этому, но не более того", – сказал РИА Новости митрополит.
При этом каждый священник, который едет в зону СВО, получает специальное благословение своего правящего архиерея и оформляет командировку в синодальном военном отделе, добавил архиерей: "В столь опасном месте внутренний порядок приобретает особое значение и помогает сохранить жизни".
Важно понимать, отметил он, что назначение священника помощником командира по работе с верующими военнослужащими даже в мирное время предваряется собеседованием с ним местного архиерея или Военного отдела.
"Если заметно, что священник колеблется, не понимает, как он будет общаться с военнослужащими, насколько это ему близко – ему не доверят столь ответственное послушание. Впрочем, в большинстве случаев это и не требуется – многие священники сами выражают свое желание трудиться в воинской части и изначально понимают всю меру ответственности", – пояснил он.
Митрополит рассказал о рекомендациях для поддержки фронтовых священников