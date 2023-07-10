https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173876.html

Митрополит рассказал об атеистах и язычниках на фронте

Митрополит рассказал об атеистах и язычниках на фронте - РИА Новости, 10.07.2023

Митрополит рассказал об атеистах и язычниках на фронте

Военные священники Русской Православной Церкви на фронте трудятся вместе с представителями других конфессий, встречаются и с атеистами, и с язычниками,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:27

2023-07-10T07:27

2023-07-10T07:27

религия

россия

украина

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Военные священники Русской Православной Церкви на фронте трудятся вместе с представителями других конфессий, встречаются и с атеистами, и с язычниками, некорректного поведения с их стороны не было, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Встречаются священники и с атеистами, и с язычниками, и с представителями других конфессий или христианских деноминаций. Но я не слышал, чтобы были какие-то оскорбления с их стороны по отношению к православным священникам. Все понимают, в каких условиях находятся и понимают важность пребывания там представителей духовенства… Если говорить про представителей других конфессий, то порой вместе со священниками трудятся представители духовенства ислама и буддизма. Конфликтов нет, скорее, даже наоборот. Я сам ездил на передовую вместе с муфтием Ставропольского края", – рассказал митрополит. "Священник старается поддержать военнослужащих, помочь решить духовные и экзистенциальные вопросы, сохранить верность данной присяге и своему Отечеству. Мы видим, как Православную веру уничтожают на территории Украины, как ополчился на Россию весь мир, насколько он пронизан нацизмом, шовинизмом, русофобией и ненавистью к Православию", – сказал глава военного отдела. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/rpts-1883173334.html

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россия, украина, русская православная церковь, общество