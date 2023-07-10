https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173464.html

Священники получают особые благословения для работы с пленными

Священники получают особые благословения для работы с пленными - РИА Новости, 10.07.2023

Священники получают особые благословения для работы с пленными

Военные священники получают особые благословения от архиереев на окормление пленных солдат, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:19

2023-07-10T07:19

2023-07-10T07:19

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Военные священники получают особые благословения от архиереев на окормление пленных солдат, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Сегодня не так много священников работают с пленными. Это обусловлено множеством факторов, в том числе сугубо церковных. Для такой деятельности священник должен получить особое благословение… Ведь они тоже, быть может даже больше остальных, ждут слово утешения от пастыря. Но далеко не каждый священник готов взять на себя такую ответственность, и не каждому священноначалие даст на это благословение", – сказал он. Достойным примером взаимодействия с пленными, рассказал архиерей, является Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) – опытный священник, который в свое время потерял обе ноги. "Сила духа у него удивительная – он может поднимать духовно целые полки. И вот ему, в том числе, дано благословение общаться с пленными солдатами", – рассказал митрополит Кирилл.

https://ria.ru/20230710/rpts-1883173334.html

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русская православная церковь, общество, россия