https://ria.ru/20230710/travmay-1883392350.html

В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

В Самаре загорелся трамвай с пассажирами - РИА Новости, 10.07.2023

В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

Пожар произошел в трамвае, в котором находилось 20 человек, во время движения в Кировском районе Самары, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:13

2023-07-10T21:13

2023-07-10T21:13

происшествия

самара

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в трамвае, в котором находилось 20 человек, во время движения в Кировском районе Самары, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС России по области. По данным ведомства, в 20.38 (19.38 мск) поступило сообщение о загоревшемся в движении трамвае маршрута № 24 по адресу: Самара, проспект Кирова, дом 145. "Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в трамвае находились 20 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230709/avtobus-1883154443.html

самара

кировский район

россия

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происшествия, самара, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия