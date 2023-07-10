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В Самаре загорелся трамвай с пассажирами - РИА Новости, 10.07.2023
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21:13 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/travmay-1883392350.html
В Самаре загорелся трамвай с пассажирами
В Самаре загорелся трамвай с пассажирами - РИА Новости, 10.07.2023
В Самаре загорелся трамвай с пассажирами
Пожар произошел в трамвае, в котором находилось 20 человек, во время движения в Кировском районе Самары, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:13
2023-07-10T21:13
происшествия
самара
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в трамвае, в котором находилось 20 человек, во время движения в Кировском районе Самары, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС России по области. По данным ведомства, в 20.38 (19.38 мск) поступило сообщение о загоревшемся в движении трамвае маршрута № 24 по адресу: Самара, проспект Кирова, дом 145. "Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в трамвае находились 20 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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самара
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происшествия, самара, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

МЧС: в Самаре загорелся трамвай с пассажирами, никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Пожар произошел в трамвае, в котором находилось 20 человек, во время движения в Кировском районе Самары, никто не пострадал, сообщили в главке МЧС России по области.
По данным ведомства, в 20.38 (19.38 мск) поступило сообщение о загоревшемся в движении трамвае маршрута № 24 по адресу: Самара, проспект Кирова, дом 145.
"Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в трамвае находились 20 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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ПроисшествияСамараКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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