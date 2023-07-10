https://ria.ru/20230710/trast-1883298758.html
"Траст" продал 90 процентов банка "Точка" за 41,5 миллиарда рублей
"Траст" продал 90 процентов банка "Точка" за 41,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.07.2023
"Траст" продал 90 процентов банка "Точка" за 41,5 миллиарда рублей
Банк непрофильных активов "Траст" продал банк для бизнеса "Точка" на аукционе за 41,5 миллиарда рублей, следует из сообщений кредитных организаций. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:08
2023-07-10T15:08
2023-07-10T15:34
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк непрофильных активов "Траст" продал банк для бизнеса "Точка" на аукционе за 41,5 миллиарда рублей, следует из сообщений кредитных организаций. "Завершился аукцион по продаже "Трастом" 90,01 процента акций АО "Точка". Цена составила 41,5 миллиарда рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", — говорится в пресс-релизе "Траста".Как пояснили в банке "Точка", его топ-менеджмент совместно с консорциумом инвесторов, куда вошла группа "Интеррос", консолидируют сто процентов АО "Точка". "По итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100 процентов АО "Точка" по цене, определившейся в результате аукциона", — отметили в банке.Уточняется, что в консорциуме нет мажоритарного инвестора, и это дает команде "Точки" максимум свободы для развития бизнеса. При этом в будущем она намерена усилить состав акционеров.
https://realty.ria.ru/20230418/trast-1865992817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, траст , интеррос
Экономика, Россия, ТРАСТ , Интеррос
"Траст" продал 90 процентов банка "Точка" за 41,5 миллиарда рублей
"Траст" продал 90 процентов АО "Точка" консорциуму инвесторов за 41,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк непрофильных активов "Траст" продал банк для бизнеса "Точка" на аукционе за 41,5 миллиарда рублей, следует из сообщений кредитных организаций.
"Завершился аукцион по продаже "Трастом" 90,01 процента акций АО "Точка". Цена составила 41,5 миллиарда рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", — говорится в пресс-релизе "Траста".
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Как пояснили в банке "Точка", его топ-менеджмент совместно с консорциумом инвесторов, куда вошла группа "Интеррос", консолидируют сто процентов АО "Точка".
"По итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100 процентов АО "Точка" по цене, определившейся в результате аукциона", — отметили в банке.
Уточняется, что в консорциуме нет мажоритарного инвестора, и это дает команде "Точки" максимум свободы для развития бизнеса. При этом в будущем она намерена усилить состав акционеров.
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