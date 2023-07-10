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Матвиенко рассказала о взаимном товарообороте России и Китая
Матвиенко рассказала о взаимном товарообороте России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023
Матвиенко рассказала о взаимном товарообороте России и Китая
Взаимный товарооборот Китая и России может превысить 200 миллиардов долларов по итогам 2023 года, для этого есть основания, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:30
2023-07-10T14:30
2023-07-10T14:30
китай
россия
валентина матвиенко
си цзиньпин
совет федерации рф
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Взаимный товарооборот Китая и России может превысить 200 миллиардов долларов по итогам 2023 года, для этого есть основания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "В целом было отмечено (во время переговоров), что, несмотря на все сложности, незаконные ограничения, попытки сдерживать развитие наших стран, товарооборот устойчиво растет, даже темпами выше, чем ранее было. Есть все основания утверждать, что по итогам этого года мы перешагнем планку в 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота", - сказала Матвиенко журналистам. Она добавила, что в настоящее время больше 70% взаимных расчетов между Россией и Китаем проходит в национальных валютах двух стран. "Абсолютно уверена, что у российско-китайской дружбы, российско-китайского сотрудничества не только хорошее настоящее, но и будет великое будущее", - подчеркнула Матвиенко. Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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китай, россия, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Россия, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Матвиенко рассказала о взаимном товарообороте России и Китая
Матвиенко: взаимный товарооборот России и Китая может превысить 200 миллиардов долларов
ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. Взаимный товарооборот Китая и России может превысить 200 миллиардов долларов по итогам 2023 года, для этого есть основания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В целом было отмечено (во время переговоров), что, несмотря на все сложности, незаконные ограничения, попытки сдерживать развитие наших стран, товарооборот устойчиво растет, даже темпами выше, чем ранее было. Есть все основания утверждать, что по итогам этого года мы перешагнем планку в 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота", - сказала Матвиенко журналистам.
Она добавила, что в настоящее время больше 70% взаимных расчетов между Россией и Китаем проходит в национальных валютах двух стран. "Абсолютно уверена, что у российско-китайской дружбы, российско-китайского сотрудничества не только хорошее настоящее, но и будет великое будущее", - подчеркнула Матвиенко.
Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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