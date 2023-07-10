https://ria.ru/20230710/titov-1883339728.html

Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского

Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 10.07.2023

Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов награжден за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:03

2023-07-10T17:03

2023-07-10T17:17

россия

владимир титов

политика

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов награжден за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ орденом Александра Невского, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Титова Владимира Геннадиевича - первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.Кроме того, за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

https://ria.ru/20230606/orden-1876505644.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир титов, политика, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)