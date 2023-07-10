https://ria.ru/20230710/titov-1883339728.html
Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского
Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 10.07.2023
Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов награжден за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:03
2023-07-10T17:03
2023-07-10T17:17
россия
владимир титов
политика
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов награжден за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ орденом Александра Невского, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Титова Владимира Геннадиевича - первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.Кроме того, за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.
https://ria.ru/20230606/orden-1876505644.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир титов, политика, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Титов, Политика, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД наградили орденом Александра Невского
Президент Путин наградил первого замглавы МИД Титова орденом Александра Невского