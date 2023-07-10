https://ria.ru/20230710/tank-1883388878.html

Германия и Франция заявили о старте реализации проекта "танка будущего"

Германия и Франция заявили о старте реализации проекта "танка будущего" - РИА Новости, 10.07.2023

Германия и Франция заявили о старте реализации проекта "танка будущего"

Германия и Франция после этапа согласования приступили к конкретным мерам по реализации совместного проекта современного танка, который, предположительно, будет РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:43

2023-07-10T20:43

2023-07-10T20:43

в мире

германия

франция

украина

борис писториус

себастьян лекорню

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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Германия и Франция после этапа согласования приступили к конкретным мерам по реализации совместного проекта современного танка, который, предположительно, будет выпускаться с 2040 года, сообщили в понедельник министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус на совместной пресс-конференции, транслировавшейся немецким телеканалом Phoenix. "Мы были в дипломатической, но сегодня вступаем в оперативную фазу программы (по разработке танка будущего - ред.)", - заявил Лекорню. По словам Писториуса, к сентябрю обе стороны подпишут основной документ с положениями по проекту, а первые осязаемые результаты станут видны к 2035 году. Оба министра подчеркнули, что речь не о новом поколении Leclerc или Leopard, а о танке будущего с применением самых современных технологий. Лекорню отметил, что события на Украине показали, что "интероперабельность имеет важное значение". Совместный франко-немецкий проект по разработке танка MGCS был запущен в 2012 году. Он призван заменить тяжелые танки Leopard 2 и Leclerc к 2040 году.

https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883310230.html

германия

франция

украина

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в мире, германия, франция, украина, борис писториус, себастьян лекорню