https://ria.ru/20230710/svo-1882630527.html

Привет Петросяну и осколок в подарок: о чем просят артистов в Донбассе

Привет Петросяну и осколок в подарок: о чем просят артистов в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023

Привет Петросяну и осколок в подарок: о чем просят артистов в Донбассе

Эстрадные исполнители, актеры и актрисы приезжают в ДНР в составе агитбригад. Общаются со зрителями не только со сцены, но и лично — делают совместные... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:00

2023-07-10T11:46

культура

донбасс

россия

григорий лепс

денис майданов

москонцерт

илья бачурин

русское радио (радиостанция)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Эстрадные исполнители, актеры и актрисы приезжают в ДНР в составе агитбригад. Общаются со зрителями не только со сцены, но и лично — делают совместные фотографии, раздают автографы. Впечатления артистов от встреч с людьми в новых регионах — в материале РИА Новости.Предложение руки и сердца, привет Петросяну: помощь бывает разнойСюда приезжают не с пустыми руками: везут собранные на благотворительных концертах в других регионах средства, гуманитарную помощь, книги, игрушки и даже мороженое для детей. Зрители подходят и с конкретными просьбами."Некоторым помогаем напрямую, практически в каждой поездке появляется такой контакт. Так, одному из бойцов отряда донецкого ополчения "Илья Муромец" посодействовали с протезированием, поддерживаем несколько малообеспеченных семей с маленькими детьми", — рассказывает генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.Бывали и необычные ситуации."Однажды один парень в палате в Симферополе поделился проблемами личного характера. Решили разобраться здесь и сейчас, — вспоминает заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов. — Я настоял, чтобы он при мне позвонил своей девушке. Поговорили, все уладили. Я спел им "Пролетая над нами". Молодой человек сделал предложение любимой, и она ответила согласием".Иногда просят передать привет коллегам."Люди узнают по телеэфиру, — говорит солистка Москонцерта, актриса театра Евгения Петросяна Оксана Невежина. — Подходят сфотографироваться, за автографом. Несколько раз уже передавали привет Евгению Вагановичу".Чем богаты: море цветов, валерьянка и осколок снарядаПоклонники не остаются в долгу и дарят то, что могут: кулон на память, охапки цветов."В тот раз я была единственной девушкой в "Культбригаде Москонцерта", мы выступали для военнослужащих. Невероятно приятно, что практически каждый солдат пришел с букетом для меня. Я увезла с собой море цветов", — вспоминает Невежина.Дети приносят рисунки. А однажды коту Леопольду дали валерьянку, чтобы он успокоился после "озверина". Бывают еще более неожиданные сувениры."Люди подарили нам осколок снаряда, который прошил весь их дом, чудесным образом никого не задев. Наверное, это самый ценный предмет: символ их жизни", — отмечает Бачурин. Он пообещал выставить эти подарки в музее Москонцерта.Первый в жизни концертДля кого-то выступление агитбригады становится первым в жизни концертом. Развлечений мало, и привычки ходить на такие мероприятия у жителей новых регионов нет."Многие не знают, как себя вести, скромничают. Как правило, концерт начинается очень сдержанно, но ко второй-третьей песне зал уже подпевает, аплодирует, пританцовывает", — рассказывает Бачурин.Самая активная публика — дети, женщины и пенсионеры. Они не сдерживают эмоции, и это приятно. А ребята в воинских частях часто сами выходят на сцену спеть с артистами."Культбригада Москонцерта" выезжает в новые регионы пару раз в месяц и проводит в день по два-три выступления. Важный аспект — личное общение со зрителями."Всеми этими контактами мы очень дорожим, поддерживаем их. Возвращаясь, встречаем старых друзей", — подчеркивает директор Москонцерта.Эмоции зрителей: ярче и честнееПо словам народного артиста России Григория Лепса, там эмоции совсем другие."Люди каждый день рискуют жизнью, и это, конечно, накладывает отпечаток на восприятие мира. Их чувства как будто ярче и честнее, — говорит певец. — Зрители очень искренние, встречают невероятно тепло и от души благодарят".Лепс посещал Донбасс в том числе в составе агитбригады "Русского Радио". Аудитория — от 12 до 99, женщины, мужчины, гражданские и военные."Каждый концерт, каждое мероприятие — как глоток свежего воздуха. Поэтому приходят все", — поясняет артист.Люди "отрываются" от души."Подпевают, хлопают, кто-то танцует. Насчет того, какая музыка больше нравится, — тут от конкретного человека зависит. Каждому свое. За автографами и фото подходят, конечно. Я стараюсь никому не отказывать. С бойцами по их просьбе фотографируюсь всегда, как бы ни спешил и как бы ни был занят", — рассказывает певец.Большая честь — петь перед героямиМайданов также присоединился к агитбригаде "Русского Радио", много выступает в воинских частях и госпиталях. По его словам, такие концерты дают понимание того, что очень нужен: и идеологически, и профессионально, и по-человечески."Настоящий артист может спеть и в Кремле, и на линии боевого соприкосновения. Я не раз выступал и на освобожденных территориях, и в госпиталях, в пунктах временного размещения, в пунктах мобилизации, — перечисляет он. — И военные, и медики — это настоящие герои, и для меня большая честь петь перед ними. Это всегда очень глубокие эмоции".В госпиталях на выступления иногда приходят родственники бойцов.Аудитория сперва может показаться суровой, но потом зрители расслабляются, отдыхают душой.Майданов выбирает разные песни: "и боевики, и о Родине, семье, любви — чтобы и порадоваться, и погрустить, и зарядиться энергией"."На серьезных песнях многие в зале не сдерживают слез. На позитивных и жизнеутверждающих переключаются — и вот уже военные подпевают, аплодируют", — говорит автор-исполнитель."Они не убегают оттуда — и мы не убегаем"Хотя организаторы стараются сделать гастроли безопасными для всех, до последнего скрывают точное место и время концерта, чтобы избежать вражеских провокаций: происшествия случаются."Бывало, нам приходилось сокращать программу из-за предупреждений об обстреле. После нашего отъезда случались прилеты", — отмечает глава Москонцерта.Но ни зрителей, ни артистов это не пугает."Мы там стараемся жить и работать в том же режиме, как и те, к кому мы приезжаем. Они не убегают — и мы не убегаем, они выполняют свою работу — и мы. Но на рожон не лезем, за безопасностью следим максимально внимательно", — подчеркивает Бачурин.Певица Ирина Дубцова часто выступает для семей участников СВО и тех, кто приехал из новых регионов, посещала пункты отбора на военную службу по контракту, общалась с ребятами."Я была удивлена, насколько наши мужчины — абсолютно разного возраста — сильны духом, какие они смелые, с каким позитивом говорили обо всем, что им предстоит. Там был парень — на вид не старше моего сына. Я не удержалась, подошла, спросила, сколько ему лет", — признается певица.Это вдохновило ее на песню "За нас". Артисты готовят новые гастроли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях и, что не менее важно, собирают гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

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донбасс, россия, григорий лепс, денис майданов, москонцерт, илья бачурин, русское радио (радиостанция), знаменитости, музыка