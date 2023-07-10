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Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран - РИА Новости, 10.07.2023
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12:24 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/strakhovanie-1883224066.html
Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран
Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран - РИА Новости, 10.07.2023
Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран
Страховое покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогло экспортеру молока из Татарстана - группе компаний "Канталь" - выйти на рынки... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:24
2023-07-10T12:24
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
казахстан
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страховое покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогло экспортеру молока из Татарстана - группе компаний "Канталь" - выйти на рынки Казахстана и Узбекистана, сообщает РЭЦ."Экспортер молока из Татарстана, группа компаний "Канталь", открыл продажи на рынках Казахстана и Узбекистана. Это стало возможным в том числе благодаря страховой поддержке ЭКСАР", - говорится в сообщении.Уточняется, что в июне 2023 года группа компаний "Канталь" застраховала экспортные сделки на Казахстан и Узбекистан по программе страхования отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). "Стоимость страхового покрытия составила менее 0,3% от суммы поставок, что позитивно отразилось на коммерческой составляющей", - добавляется в сообщении РЭЦ."Страхование покрывает коммерческие и политические риски российских компаний при работе с иностранным покупателями на отсрочке платежа. Поскольку ранее экспортер не имел опыта работы с застрахованными покупателями, для него было особенно важно получить поддержку ЭКСАР", - добавили в РЭЦ."Благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром удалось в кратчайшие сроки минимизировать риски по возврату дебиторской задолженности и увеличить рынок охвата", - сказала заместитель директора группы компаний "Канталь" Диана Макарова, слова которой привели в сообщении. Отмечается, что сотрудничество с РЭЦ позволит группе компаний "Канталь" расширять границы присутствия на рынке, при этом минимизируя риски коммерческих сделок.Группа компаний "Канталь" является стратегическим партнером в цепочке реализации молока и молочных ингредиентов. На сегодняшний день ее клиентский портфель включает в себя более 300 заводов по всей территории России и стран ЕАЭС.Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В группу РЭЦ входят ЭКСАР, Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
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казахстан
узбекистан
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, казахстан, узбекистан, республика татарстан (татарстан)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Казахстан, Узбекистан, Республика Татарстан (Татарстан)

Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страховое покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогло экспортеру молока из Татарстана - группе компаний "Канталь" - выйти на рынки Казахстана и Узбекистана, сообщает РЭЦ.
"Экспортер молока из Татарстана, группа компаний "Канталь", открыл продажи на рынках Казахстана и Узбекистана. Это стало возможным в том числе благодаря страховой поддержке ЭКСАР", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в июне 2023 года группа компаний "Канталь" застраховала экспортные сделки на Казахстан и Узбекистан по программе страхования отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). "Стоимость страхового покрытия составила менее 0,3% от суммы поставок, что позитивно отразилось на коммерческой составляющей", - добавляется в сообщении РЭЦ.
«
"Страхование покрывает коммерческие и политические риски российских компаний при работе с иностранным покупателями на отсрочке платежа. Поскольку ранее экспортер не имел опыта работы с застрахованными покупателями, для него было особенно важно получить поддержку ЭКСАР", - добавили в РЭЦ.
"Благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром удалось в кратчайшие сроки минимизировать риски по возврату дебиторской задолженности и увеличить рынок охвата", - сказала заместитель директора группы компаний "Канталь" Диана Макарова, слова которой привели в сообщении. Отмечается, что сотрудничество с РЭЦ позволит группе компаний "Канталь" расширять границы присутствия на рынке, при этом минимизируя риски коммерческих сделок.
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Группа компаний "Канталь" является стратегическим партнером в цепочке реализации молока и молочных ингредиентов. На сегодняшний день ее клиентский портфель включает в себя более 300 заводов по всей территории России и стран ЕАЭС.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В группу РЭЦ входят ЭКСАР, Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаКазахстанУзбекистанРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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