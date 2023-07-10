https://ria.ru/20230710/strakhovanie-1883224066.html

Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран

Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран - РИА Новости, 10.07.2023

Страховое покрытие от РЭЦ вывело экспортера молока на рынки двух стран

Страховое покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогло экспортеру молока из Татарстана - группе компаний "Канталь" - выйти на рынки... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:24

2023-07-10T12:24

2023-07-10T12:24

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

казахстан

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страховое покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помогло экспортеру молока из Татарстана - группе компаний "Канталь" - выйти на рынки Казахстана и Узбекистана, сообщает РЭЦ."Экспортер молока из Татарстана, группа компаний "Канталь", открыл продажи на рынках Казахстана и Узбекистана. Это стало возможным в том числе благодаря страховой поддержке ЭКСАР", - говорится в сообщении.Уточняется, что в июне 2023 года группа компаний "Канталь" застраховала экспортные сделки на Казахстан и Узбекистан по программе страхования отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). "Стоимость страхового покрытия составила менее 0,3% от суммы поставок, что позитивно отразилось на коммерческой составляющей", - добавляется в сообщении РЭЦ."Страхование покрывает коммерческие и политические риски российских компаний при работе с иностранным покупателями на отсрочке платежа. Поскольку ранее экспортер не имел опыта работы с застрахованными покупателями, для него было особенно важно получить поддержку ЭКСАР", - добавили в РЭЦ."Благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром удалось в кратчайшие сроки минимизировать риски по возврату дебиторской задолженности и увеличить рынок охвата", - сказала заместитель директора группы компаний "Канталь" Диана Макарова, слова которой привели в сообщении. Отмечается, что сотрудничество с РЭЦ позволит группе компаний "Канталь" расширять границы присутствия на рынке, при этом минимизируя риски коммерческих сделок.Группа компаний "Канталь" является стратегическим партнером в цепочке реализации молока и молочных ингредиентов. На сегодняшний день ее клиентский портфель включает в себя более 300 заводов по всей территории России и стран ЕАЭС.Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В группу РЭЦ входят ЭКСАР, Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20230707/fitosertifikaty-1882872338.html

казахстан

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, казахстан, узбекистан, республика татарстан (татарстан)