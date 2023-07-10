https://ria.ru/20230710/strakhi-1882519025.html

Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"

Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.07.2023

Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"

До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой?

2023-07-10T12:00

2023-07-10T12:00

2023-07-10T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы" До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой? audio/mpeg

Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы" До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой? audio/mpeg

Историю героя Вадима разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Александр Федоров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио