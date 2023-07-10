https://ria.ru/20230710/strakhi-1882519025.html
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.07.2023
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"
До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой?
2023-07-10T12:00
2023-07-10T12:00
2023-07-10T12:00
страхи
наталья лосева
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882519131_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6fff034b5dcd57d0b7e46b2b350d6518.png
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"
До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой?
audio/mpeg
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"
До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой?
audio/mpeg
Историю героя Вадима разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Александр Федоров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882519131_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_13040363736408d518ea19de4f75cc01.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Отец развесил по району позорящие меня объявления. "Страхи/Детские травмы"
До 14 лет у Вадима были хорошие отношения с отцом. Все изменилось, когда у отца появилась новая семья. Мачеха сразу же начала настраивать мужа и всю остальную семью против Вадима. Это вылилось в многолетние судебные тяжбы: отец разбивал герою машину, расклеивал листовки с неприятным содержанием. Как отпустить прошлое и найти душевный покой?