https://ria.ru/20230710/stilzhizni-1883221485.html

"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар

"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар - РИА Новости, 10.07.2023

"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар

Александр Васильев дал модный совет для отпускников. Мнением он поделился в соцсети. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:28

2023-07-10T13:28

2023-07-10T13:28

культура

новости культуры

александр васильев (историк моды)

стиль жизни

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Александр Васильев дал модный совет для отпускников. Мнением он поделился в соцсети. "Надо не пережариваться, потому что это вредно. Но легкий загар украшает. Не бойтесь загара. Все-таки лучше иметь симпатичное выражение лица и быть обаятельной, чем бледной и болезненной. И вообще, гораздо приятнее вызывать зависть, а не жалость. Запомните это и будьте всегда в тренде", – заявил стилист.Васильев также отметил, что "нельзя однозначно сказать, модно или пошло загорать", так как это стало трендом около 100 лет назад. Как отметил стилист, до 1920-х годов представительницы высшего общества на пляж не ходили и не отдыхали под открытым солнцем в купальниках. Они плавали в чулках, чепчиках, специальных кабинках. Загорелая кожа была "у прачек и птичниц".В 1920-ые – 1930-ые годы ситуация изменилась. Загар стали считать признаком благополучия. "Отдых на курорте – привилегия тех, у кого есть время и деньги. Поэтому многие мужчины и женщины хвалились тем, как славно они загорели в Сочи, Ялте или на Азовском море", – уточняет стилист. Ранее ученые рассказали, какой вред здоровью наносит постоянное ношение высоких каблуков.

https://ria.ru/20230709/kino-1882209413.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр васильев (историк моды), стиль жизни