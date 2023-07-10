https://ria.ru/20230710/stilzhizni-1883221485.html
"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар
"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар - РИА Новости, 10.07.2023
"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар
Александр Васильев дал модный совет для отпускников. Мнением он поделился в соцсети. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:28
2023-07-10T13:28
2023-07-10T13:28
культура
новости культуры
александр васильев (историк моды)
стиль жизни
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Александр Васильев дал модный совет для отпускников. Мнением он поделился в соцсети. "Надо не пережариваться, потому что это вредно. Но легкий загар украшает. Не бойтесь загара. Все-таки лучше иметь симпатичное выражение лица и быть обаятельной, чем бледной и болезненной. И вообще, гораздо приятнее вызывать зависть, а не жалость. Запомните это и будьте всегда в тренде", – заявил стилист.Васильев также отметил, что "нельзя однозначно сказать, модно или пошло загорать", так как это стало трендом около 100 лет назад. Как отметил стилист, до 1920-х годов представительницы высшего общества на пляж не ходили и не отдыхали под открытым солнцем в купальниках. Они плавали в чулках, чепчиках, специальных кабинках. Загорелая кожа была "у прачек и птичниц".В 1920-ые – 1930-ые годы ситуация изменилась. Загар стали считать признаком благополучия. "Отдых на курорте – привилегия тех, у кого есть время и деньги. Поэтому многие мужчины и женщины хвалились тем, как славно они загорели в Сочи, Ялте или на Азовском море", – уточняет стилист. Ранее ученые рассказали, какой вред здоровью наносит постоянное ношение высоких каблуков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, александр васильев (историк моды), стиль жизни
Культура, Новости культуры, Александр Васильев (историк моды), Стиль жизни
"Лучше вызывать зависть, а не жалость": Васильев – о моде на загар
Историк моды Александр Васильев ответил, уместно ли загорать
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Александр Васильев дал модный совет для отпускников. Мнением он поделился в соцсети.
«
"Надо не пережариваться, потому что это вредно. Но легкий загар украшает. Не бойтесь загара. Все-таки лучше иметь симпатичное выражение лица и быть обаятельной, чем бледной и болезненной. И вообще, гораздо приятнее вызывать зависть, а не жалость. Запомните это и будьте всегда в тренде", – заявил стилист.
Васильев также отметил, что "нельзя однозначно сказать, модно или пошло загорать", так как это стало трендом около 100 лет назад.
Как отметил стилист, до 1920-х годов представительницы высшего общества на пляж не ходили и не отдыхали под открытым солнцем в купальниках. Они плавали в чулках, чепчиках, специальных кабинках. Загорелая кожа была "у прачек и птичниц".
В 1920-ые – 1930-ые годы ситуация изменилась. Загар стали считать признаком благополучия.
«
"Отдых на курорте – привилегия тех, у кого есть время и деньги. Поэтому многие мужчины и женщины хвалились тем, как славно они загорели в Сочи, Ялте или на Азовском море", – уточняет стилист.
Ранее ученые рассказали
, какой вред здоровью наносит постоянное ношение высоких каблуков.
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