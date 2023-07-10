https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883405063.html

Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе

Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023

Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" показал высокую эффективность в борьбе с БПЛА противника в ходе проведения СВО на Украине, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:07

2023-07-10T23:07

2023-07-10T23:07

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс "Оса" показал высокую эффективность в борьбе с БПЛА противника в ходе проведения СВО на Украине, рассказал журналистам начальник расчета ПВО. "Интенсивность большая (активная работа БПЛА противника - ред.), но в последнее время замечаю, что беспилотников становится меньше, потому что мы их уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК "Оса". Военнослужащий подчеркнул, что данный комплекс - первый, который совмещает в себе радиолокационную станцию, станцию визирования и сопровождения ракет и передачи команд. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников в районе населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики. Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html

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