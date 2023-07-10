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Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883405063.html
Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе
Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023
Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе
Зенитно-ракетный комплекс "Оса" показал высокую эффективность в борьбе с БПЛА противника в ходе проведения СВО на Украине, рассказал журналистам начальник... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:07
2023-07-10T23:07
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс "Оса" показал высокую эффективность в борьбе с БПЛА противника в ходе проведения СВО на Украине, рассказал журналистам начальник расчета ПВО. "Интенсивность большая (активная работа БПЛА противника - ред.), но в последнее время замечаю, что беспилотников становится меньше, потому что мы их уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК "Оса". Военнослужащий подчеркнул, что данный комплекс - первый, который совмещает в себе радиолокационную станцию, станцию визирования и сопровождения ракет и передачи команд. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников в районе населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики. Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html
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украина, россия, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожская область, В мире
Российский военный рассказал о работе ЗРК "Оса" в борьбе с БПЛА в Донбассе

Начальник расчета ПВО: ЗРК "Оса" доказал свою эффективность в борьбе с БПЛА в Донбассе

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкПуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса"
Пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса Оса - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс "Оса" показал высокую эффективность в борьбе с БПЛА противника в ходе проведения СВО на Украине, рассказал журналистам начальник расчета ПВО.
"Интенсивность большая (активная работа БПЛА противника - ред.), но в последнее время замечаю, что беспилотников становится меньше, потому что мы их уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК "Оса".
Военнослужащий подчеркнул, что данный комплекс - первый, который совмещает в себе радиолокационную станцию, станцию визирования и сопровождения ракет и передачи команд.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников в районе населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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5 июля, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗапорожская областьВ мире
 
 
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