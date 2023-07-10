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Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников

Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников - РИА Новости, 10.07.2023

Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников

Командиры ВСУ на передовой не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, такую информацию сообщили украинские военнопленные, заявили... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:43

2023-07-10T14:43

2023-07-10T14:43

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ на передовой не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, такую информацию сообщили украинские военнопленные, заявили в понедельник в Минобороны России. По данным российского оборонного ведомства, сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 иностранных наемников. "По информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, безопасность