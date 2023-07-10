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Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 10.07.2023
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Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников
Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников
Командиры ВСУ на передовой не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, такую информацию сообщили украинские военнопленные, заявили... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:43
2023-07-10T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ на передовой не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, такую информацию сообщили украинские военнопленные, заявили в понедельник в Минобороны России. По данным российского оборонного ведомства, сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 иностранных наемников. "По информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны: командиры ВСУ не несут ответственности за потери наемников

Минобороны: командиров ВСУ не привлекают к ответственности за потери наемников на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры ВСУ на передовой не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников, такую информацию сообщили украинские военнопленные, заявили в понедельник в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 иностранных наемников.
"По информации, полученной в ходе допросов захваченных в плен украинских военнослужащих, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников", - сообщили в Минобороны.
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