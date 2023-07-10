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ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска - РИА Новости, 10.07.2023
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска
Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:37
2023-07-10T14:37
2023-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаев (украина)
краматорск
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаев (Украина), Краматорск, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска