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ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска

ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска - РИА Новости, 10.07.2023

ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска

Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:37

2023-07-10T14:37

2023-07-10T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

николаев (украина)

краматорск

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

николаев (украина)

краматорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, николаев (украина), краматорск, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)