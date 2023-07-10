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ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 10.07.2023 (обновлено: 16:08 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883277498.html
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска - РИА Новости, 10.07.2023
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска
Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:37
2023-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаев (украина)
краматорск
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
николаев (украина)
краматорск
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безопасность, вооруженные силы украины, николаев (украина), краматорск, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаев (Украина), Краматорск, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил в районе спецоперации
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил в районе спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил в районе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные под Николаевом и Краматорском уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в сводке министерство обороны РФ.
"В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныНиколаев (Украина)КраматорскРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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