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Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 10.07.2023 (обновлено: 15:31 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883263343.html
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили атаки украинцев в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область), сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:19
2023-07-10T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинцев в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область), сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
запорожская область
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Конашенков о наступательных действиях РФ и отражении атак в районе СВО за прошедшие сутки
Конашенков о наступательных действиях РФ и отражении атак в районе СВО за прошедшие сутки
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Безопасность
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Запорожьем

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинцев в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область), сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияБезопасность
 
 
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