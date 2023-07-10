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Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили атаки украинцев в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область), сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:19
2023-07-10T14:19
2023-07-10T15:31
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинцев в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область), сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики и Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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Конашенков о наступательных действиях РФ и отражении атак в районе СВО за прошедшие сутки
Конашенков о наступательных действиях РФ и отражении атак в районе СВО за прошедшие сутки
2023-07-10T14:19
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Безопасность
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и под Запорожьем