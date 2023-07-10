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Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 10.07.2023 (обновлено: 09:05 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html
Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие
Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие - РИА Новости, 10.07.2023
Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие
Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил России "Днепр" уничтожил комплексом "Ланцет" орудие, прикрывавшее штурмовые подразделения украинских... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:08
2023-07-10T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
черноморский флот вмф россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил России "Днепр" уничтожил комплексом "Ланцет" орудие, прикрывавшее штурмовые подразделения украинских боевиков на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. "Средствами воздушной разведки было обнаружено орудие, которое со стационарной позиции прикрывало направление штурма наших позиций. По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом "Ланцет". Средства объективного контроля подтвердили поражение цели и детонацию боекомплекта", - сказал агентству командир подразделения.
херсонская область
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4.7
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7 495 645-6601
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60
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Уничтожение комплексом "Ланцет" орудия ВСУ
Уничтожение комплексом "Ланцет" орудия ВСУ
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот ВМФ России
Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие

Спецназ ЧФ группировки "Днепр" уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил России "Днепр" уничтожил комплексом "Ланцет" орудие, прикрывавшее штурмовые подразделения украинских боевиков на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения.
«
"Средствами воздушной разведки было обнаружено орудие, которое со стационарной позиции прикрывало направление штурма наших позиций. По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом "Ланцет". Средства объективного контроля подтвердили поражение цели и детонацию боекомплекта", - сказал агентству командир подразделения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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