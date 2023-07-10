https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html

Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие

Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие - РИА Новости, 10.07.2023

Российский спецназ уничтожил "Ланцетом" прикрывавшее штурмовиков ВСУ орудие

Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил России "Днепр" уничтожил комплексом "Ланцет" орудие, прикрывавшее штурмовые подразделения украинских... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:08

2023-07-10T08:08

2023-07-10T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

черноморский флот вмф россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Спецназ Черноморского флота группировки Вооруженных сил России "Днепр" уничтожил комплексом "Ланцет" орудие, прикрывавшее штурмовые подразделения украинских боевиков на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир российского подразделения. "Средствами воздушной разведки было обнаружено орудие, которое со стационарной позиции прикрывало направление штурма наших позиций. По обозначенным координатам наши бойцы отработали комплексом "Ланцет". Средства объективного контроля подтвердили поражение цели и детонацию боекомплекта", - сказал агентству командир подразделения.

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение комплексом "Ланцет" орудия ВСУ Уничтожение комплексом "Ланцет" орудия ВСУ 2023-07-10T08:08 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии