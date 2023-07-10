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Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 10.07.2023 (обновлено: 07:09 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883169351.html
Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении
Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:31
2023-07-10T07:09
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
су-25
су-25см
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ. "Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования", - рассказал летчик с позывным "Себастьян". Как сообщили в ведомстве, командование группировки ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые выполняют боевые задачи в любых метеоусловиях. Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168067.html
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россия, центральный военный округ, су-25, су-25см, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Су-25, Су-25СМ, Безопасность
Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: штурмовики уничтожили скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.
"Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования", - рассказал летчик с позывным "Себастьян".
Как сообщили в ведомстве, командование группировки ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые выполняют боевые задачи в любых метеоусловиях.
Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округСу-25Су-25СМБезопасность
 
 
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