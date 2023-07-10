https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883169351.html

Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023

Штурмовики уничтожили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:31

2023-07-10T05:31

2023-07-10T07:09

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

су-25

су-25см

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ. "Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования", - рассказал летчик с позывным "Себастьян". Как сообщили в ведомстве, командование группировки ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25, которые выполняют боевые задачи в любых метеоусловиях. Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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россия, центральный военный округ, су-25, су-25см, безопасность