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ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 10.07.2023 (обновлено: 08:57 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168777.html
ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин
ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин
Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для "разминирования" на Запорожском направлении, рассказал журналистам российский... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:15
2023-07-10T08:57
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для "разминирования" на Запорожском направлении, рассказал журналистам российский доброволец с позывным "Топаз"."Топаз" попал в плен к подразделению "Скала" на Донецком направлении. По его словам, киевские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению "Скала" пришел приказ переместиться на Запорожское направление. Задача украинских военных заключалась в разведке позиции российских войск на одном из участков фронта."Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный", — рассказал "Топаз".Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и подходы к ним плотно заминированы, из-за этого киевские силовики несут существенные потери. По словам "Топаза", российских пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед украинской пехотой. Как объяснил "Топаз", украинскому подразделению поставили задачу подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, затем дождаться подкреплений для их последующего штурма. Но украинскую разведгруппу и военнопленных обнаружили. Несколько человек из украинского подразделения "Скала" ликвидированы в бою. "Топаз" смог сбежать, российские военнослужащие освободили его. "Я благодарен "Кузбассу" (позывной российского бойца. — Прим. ред.). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям", — поблагодарил "Топаз" своих освободителей. По словам российского добровольца, второй военнопленный, которого украинцы отправили на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте.
https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html
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Доброволец об использовании украинской армией пленных для "разминирования"
Доброволец об использовании украинской армией пленных для "разминирования"
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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин

Освобожденный солдат ВС России "Топаз": ВСУ используют пленных для разминирования

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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для "разминирования" на Запорожском направлении, рассказал журналистам российский доброволец с позывным "Топаз".
"Топаз" попал в плен к подразделению "Скала" на Донецком направлении. По его словам, киевские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению "Скала" пришел приказ переместиться на Запорожское направление. Задача украинских военных заключалась в разведке позиции российских войск на одном из участков фронта.
«
"Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный", — рассказал "Топаз".
Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и подходы к ним плотно заминированы, из-за этого киевские силовики несут существенные потери.
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По словам "Топаза", российских пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед украинской пехотой. Как объяснил "Топаз", украинскому подразделению поставили задачу подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, затем дождаться подкреплений для их последующего штурма. Но украинскую разведгруппу и военнопленных обнаружили.
Несколько человек из украинского подразделения "Скала" ликвидированы в бою. "Топаз" смог сбежать, российские военнослужащие освободили его.
"Я благодарен "Кузбассу" (позывной российского бойца. — Прим. ред.). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям", — поблагодарил "Топаз" своих освободителей.
По словам российского добровольца, второй военнопленный, которого украинцы отправили на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте.
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