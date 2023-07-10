https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168777.html

ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин

ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ используют пленных для разминирования, заявил освобожденный россиянин

Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для "разминирования" на Запорожском направлении, рассказал журналистам российский... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:15

2023-07-10T05:15

2023-07-10T08:57

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Российских военнопленных гонят перед наступающими киевскими подразделениями для "разминирования" на Запорожском направлении, рассказал журналистам российский доброволец с позывным "Топаз"."Топаз" попал в плен к подразделению "Скала" на Донецком направлении. По его словам, киевские силовики его постоянно унижали, избивали и заставляли копать оборонительные сооружения. Затем подразделению "Скала" пришел приказ переместиться на Запорожское направление. Задача украинских военных заключалась в разведке позиции российских войск на одном из участков фронта."Ночью меня подняли, часа в три ночи, и еще одного пленного подняли. И отправили с группой (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) на задание, и нас взяли двоих в качестве разминирования. В качестве какого разминирования? Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный", — рассказал "Топаз".Российские позиции на Запорожском направлении хорошо укреплены и подходы к ним плотно заминированы, из-за этого киевские силовики несут существенные потери. По словам "Топаза", российских пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед украинской пехотой. Как объяснил "Топаз", украинскому подразделению поставили задачу подобраться на максимально близкое расстояние к российским позициям, затем дождаться подкреплений для их последующего штурма. Но украинскую разведгруппу и военнопленных обнаружили. Несколько человек из украинского подразделения "Скала" ликвидированы в бою. "Топаз" смог сбежать, российские военнослужащие освободили его. "Я благодарен "Кузбассу" (позывной российского бойца. — Прим. ред.). Дай им там бог здоровья, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой, к родителям", — поблагодарил "Топаз" своих освободителей. По словам российского добровольца, второй военнопленный, которого украинцы отправили на "разминирование" вместе с ним, подорвался и погиб на месте.

https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html

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Доброволец об использовании украинской армией пленных для "разминирования" Доброволец об использовании украинской армией пленных для "разминирования" 2023-07-10T05:15 true PT3M42S

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киев, украина, вооруженные силы украины, в мире