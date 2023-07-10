Рейтинг@Mail.ru
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.07.2023 (обновлено: 10:47 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168067.html
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях - РИА Новости, 10.07.2023
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:03
2023-07-10T10:47
специальная военная операция на украине
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876199004_0:114:3256:1945_1920x0_80_0_0_fee1762f4a06f68114d65267b24554ee.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка", — заявил он.Кроме того, военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады.Также в районе населенных пунктов Ягодное и Миньковка экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876199004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e3aa2702f8940ce4670392115209136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Минобороны: группировка "Юг" отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка", — заявил он.
Кроме того, военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады.
Также в районе населенных пунктов Ягодное и Миньковка экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка, заключил Астафьев.
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой
Вчера, 04:32
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала