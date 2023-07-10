https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168067.html

Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях - РИА Новости, 10.07.2023

Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:03

2023-07-10T05:03

2023-07-10T10:47

специальная военная операция на украине

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка", — заявил он.Кроме того, военные поразили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады.Также в районе населенных пунктов Ягодное и Миньковка экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка, заключил Астафьев.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html

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авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность