Рейтинг@Mail.ru
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 10.07.2023 (обновлено: 08:40 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой
Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:32
2023-07-10T08:40
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883179801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e613b5911692cad6017ed9d2f78782b2.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи Южной группировки войск. "Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в данный момент противник отстреливается со своих позиций только для того, чтобы показать присутствие. Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167299.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ
2023-07-10T04:32
true
PT3M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883179801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d699e06fbab2590df5477f19babca22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой

Офицер: ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи Южной группировки войск.
«
"Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент противник отстреливается со своих позиций только для того, чтобы показать присутствие.
Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой
Вчера, 04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала