https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html

ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой

ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой

Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T04:32

2023-07-10T04:32

2023-07-10T08:40

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи Южной группировки войск. "Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в данный момент противник отстреливается со своих позиций только для того, чтобы показать присутствие. Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.

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Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ 2023-07-10T04:32 true PT3M42S

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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность