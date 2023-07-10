https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой
Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, избегая прямого огневого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:32
2023-07-10T04:32
2023-07-10T08:40
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883179801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e613b5911692cad6017ed9d2f78782b2.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, избегая прямого огневого контакта с ВС РФ, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи Южной группировки войск. "Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в данный момент противник отстреливается со своих позиций только для того, чтобы показать присутствие. Ранее МО сообщило, что в группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167299.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883179801_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d699e06fbab2590df5477f19babca22c.jpg
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ
2023-07-10T04:32
true
PT3M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой
Офицер: ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой