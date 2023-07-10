https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167299.html
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:03
2023-07-10T04:03
2023-07-10T04:03
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских войск под Авдеевкой, рассказал РИА Новости оператор-наводчик с позывным "Тактик". "Работали "с ходу", дистанция была примерно полтора километра (до позиций противника – ред.). Нам дали координаты, где замечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь", - сказал боец. По его словам, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями, переводя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда украинские силы ведут огонь из пулемета. "Первый ПТУР ушел в пулеметный расчет, а второй ПТУР ушел, предположительно, в пикап, также в тепловизор увидел свет непонятных автомобилей и туда запустил ракету", - добавил "Тактик". Ранее МО сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883104091.html
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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, БМП-2М, Безопасность
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой
Российский боец: БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный расчет и пикап ВСУ под Авдеевкой
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских войск под Авдеевкой, рассказал РИА Новости оператор-наводчик с позывным "Тактик".
«
"Работали "с ходу", дистанция была примерно полтора километра (до позиций противника – ред.). Нам дали координаты, где замечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь", - сказал боец.
По его словам, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями, переводя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда украинские силы ведут огонь из пулемета.
"Первый ПТУР ушел в пулеметный расчет, а второй ПТУР ушел, предположительно, в пикап, также в тепловизор увидел свет непонятных автомобилей и туда запустил ракету", - добавил "Тактик".
Ранее МО сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ
, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ