https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167299.html

БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой

БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023

БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой

Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T04:03

2023-07-10T04:03

2023-07-10T04:03

специальная военная операция на украине

авдеевка

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вооруженные силы украины

бмп-2м

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских войск под Авдеевкой, рассказал РИА Новости оператор­-наводчик с позывным "Тактик". "Работали "с ходу", дистанция была приме­рно полтора километра (до позиций против­ника – ред.). Нам да­ли координаты, где за­мечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь", - сказал боец. По его словам, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями, пере­водя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда украинские силы ведут огонь из пулемета. "Первый ПТУР ушел в пулеметный расчет, а второй ПТУР ушел, предположительно, в пикап, также в тепловизор увидел свет непонятных автомобилей и туда запустил ракету", - добавил "Тактик". Ранее МО сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдее­вки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883104091.html

авдеевка

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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2м, безопасность