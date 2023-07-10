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БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167299.html
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.07.2023
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой
Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:03
2023-07-10T04:03
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
бмп-2м
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских войск под Авдеевкой, рассказал РИА Новости оператор­-наводчик с позывным "Тактик". "Работали "с ходу", дистанция была приме­рно полтора километра (до позиций против­ника – ред.). Нам да­ли координаты, где за­мечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь", - сказал боец. По его словам, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями, пере­водя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда украинские силы ведут огонь из пулемета. "Первый ПТУР ушел в пулеметный расчет, а второй ПТУР ушел, предположительно, в пикап, также в тепловизор увидел свет непонятных автомобилей и туда запустил ракету", - добавил "Тактик". Ранее МО сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдее­вки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883104091.html
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авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, бмп-2м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, БМП-2М, Безопасность
БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой

Российский боец: БМП-2М "Бережок" уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем "Бережок". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж БМП-2М "Бережок" Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулеметный расчет и пикап украинских войск под Авдеевкой, рассказал РИА Новости оператор­-наводчик с позывным "Тактик".
«
"Работали "с ходу", дистанция была приме­рно полтора километра (до позиций против­ника – ред.). Нам да­ли координаты, где за­мечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь", - сказал боец.
По его словам, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 миллиметров короткими очередями, пере­водя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда украинские силы ведут огонь из пулемета.
"Первый ПТУР ушел в пулеметный расчет, а второй ПТУР ушел, предположительно, в пикап, также в тепловизор увидел свет непонятных автомобилей и туда запустил ракету", - добавил "Тактик".
Ранее МО сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила несколько атак ВСУ, уничтожив до 180 украинских военнослужащих, в том числе в районе Авдее­вки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vamp­ire, а также два склада с боеприпасами.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Российские войска под Запорожьем уничтожили склад боеприпасов ВСУ
9 июля, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБМП-2МБезопасность
 
 
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