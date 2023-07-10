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Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество России и Китая

Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 10.07.2023

Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество России и Китая

РФ и КНР следует укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов и защищать интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:09

2023-07-10T15:09

2023-07-10T15:23

в мире

китай

пекин

си цзиньпин

совет федерации рф

шос

валентина матвиенко

брикс

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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. РФ и КНР следует укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов и защищать интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине. "Сторонам следует укреплять связи и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как ШОС и БРИКС, задавать правильное направление реформе глобального управления, защищать общие интересы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - сказал Си Цзиньпин.Отношения РФ и КНР всегда сохраняли стабильную динамику развития, а сотрудничество в различных областях неуклонно развивается, также заявил председатель КНР."Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения всегда сохраняли здоровую и стабильную динамику развития, сотрудничество в различных областях неуклонно развивается", - заявил китайский лидер.Си Цзиньпин также добавил, что социальная основа для передающейся из поколения в поколение дружбы двух стран стала еще прочнее."Сотрудничество между законодательными органами является важной частью российско-китайских отношений. Надеюсь, что обе стороны приложат совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого мной и президентом РФ Владимиром Путиным, будут на законодательном уровне стимутировать и гарантировать устойчивое и здоровое развитие сотрудничества двух стран во всех областях, укреплять обмен опытом в сфере законодательства и государственного управления, способствовать продвижению сотрудничества между законодательными органами двух стран на новый уровень", - добавил он.Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1858613403.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, совет федерации рф, шос, валентина матвиенко, брикс, россия, владимир путин