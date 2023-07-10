Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество России и Китая
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество России и Китая в многосторонних механизмах
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. РФ и КНР следует укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов и защищать интересы развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.
Отношения РФ и КНР всегда сохраняли стабильную динамику развития, а сотрудничество в различных областях неуклонно развивается, также заявил председатель КНР.
"Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения всегда сохраняли здоровую и стабильную динамику развития, сотрудничество в различных областях неуклонно развивается", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин также добавил, что социальная основа для передающейся из поколения в поколение дружбы двух стран стала еще прочнее.
"Сотрудничество между законодательными органами является важной частью российско-китайских отношений. Надеюсь, что обе стороны приложат совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого мной и президентом РФ Владимиром Путиным, будут на законодательном уровне стимутировать и гарантировать устойчивое и здоровое развитие сотрудничества двух стран во всех областях, укреплять обмен опытом в сфере законодательства и государственного управления, способствовать продвижению сотрудничества между законодательными органами двух стран на новый уровень", - добавил он.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.