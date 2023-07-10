Мэр Сочи рассказал о ситуации на затопленных ливнями территориях
Мэр Сочи Копайгородский: в ПВР федеральной территории Сириус находятся 240 человек
© Алексей Копайгородский/TelegramМониторинговые группы на территории Сириус
© Алексей Копайгородский/Telegram
Мониторинговые группы на территории Сириус
СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. В пунктах временного размещения федеральной территории Сириус в настоящее время находятся 240 человек, на месте развёрнут оперативный штаб, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.
По последним данным ГУМЧС РФ по региону, число эвакуированных жителей Сириуса увеличилось с 54 до 66 человек.
"Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий. Из-за залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений, нужно понять, какая именно людям нужна помощь. Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все – жители Сириуса, оказываем всё необходимое содействие", - написал мэр.
В целом, по его словам, ситуация контролируемая.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв.
Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.