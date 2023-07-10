https://ria.ru/20230710/sochi-1883206933.html

Мэр Сочи рассказал о ситуации на затопленных ливнями территориях

Мэр Сочи рассказал о ситуации на затопленных ливнями территориях - РИА Новости, 10.07.2023

Мэр Сочи рассказал о ситуации на затопленных ливнями территориях

В пунктах временного размещения федеральной территории Сириус в настоящее время находятся 240 человек, на месте развёрнут оперативный штаб, сообщил мэр Сочи... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:58

2023-07-10T10:58

2023-07-10T10:58

происшествия

сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. В пунктах временного размещения федеральной территории Сириус в настоящее время находятся 240 человек, на месте развёрнут оперативный штаб, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале. По последним данным ГУМЧС РФ по региону, число эвакуированных жителей Сириуса увеличилось с 54 до 66 человек. "Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий. Из-за залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений, нужно понять, какая именно людям нужна помощь. Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все – жители Сириуса, оказываем всё необходимое содействие", - написал мэр. В целом, по его словам, ситуация контролируемая. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около 10 машин унесло дождями в обрыв. Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, алексей копайгородский