https://ria.ru/20230710/sneg-1883167650.html
В Магаданской области выпал снег
В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 10.07.2023
В Магаданской области выпал снег
В центральных районах Магаданской области выпал снег. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T04:06
2023-07-10T04:06
2023-07-10T06:08
магаданская область
россия
гидрометцентр
происшествия
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МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости. В центральных районах Магаданской области выпал снег.Снег в июле в Магаданской области — явление нередкое, но в этом году он пошел после долго продержавшейся сорокоградусной жары, рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по региону. "Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений", — пояснил собеседник агентства.Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в Магаданской области. Они сообщили, что в регионе осадки могут размыть дороги, и рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20230616/vorkuta-1878645788.html
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магаданская область, россия, гидрометцентр, происшествия
Магаданская область, Россия, Гидрометцентр, Происшествия
В Магаданской области выпал снег
В центральных районах Магаданской области выпал снег, температура снизилась почти до нуля
МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости. В центральных районах Магаданской области выпал снег.
Снег в июле в Магаданской области — явление нередкое, но в этом году он пошел после долго продержавшейся сорокоградусной жары, рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра
России по региону.
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"Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений", — пояснил собеседник агентства.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в Магаданской области. Они сообщили, что в регионе осадки могут размыть дороги, и рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов.
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