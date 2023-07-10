https://ria.ru/20230710/sneg-1883167650.html

В Магаданской области выпал снег

В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 10.07.2023

В Магаданской области выпал снег

В центральных районах Магаданской области выпал снег. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T04:06

2023-07-10T04:06

2023-07-10T06:08

магаданская область

россия

гидрометцентр

происшествия

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МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости. В центральных районах Магаданской области выпал снег.Снег в июле в Магаданской области — явление нередкое, но в этом году он пошел после долго продержавшейся сорокоградусной жары, рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра России по региону. "Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений", — пояснил собеседник агентства.Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в Магаданской области. Они сообщили, что в регионе осадки могут размыть дороги, и рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов.

https://ria.ru/20230616/vorkuta-1878645788.html

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магаданская область

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магаданская область, россия, гидрометцентр, происшествия