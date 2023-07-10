https://ria.ru/20230710/sirius-1883350355.html
В Сириусе во время ливней пропал мужчина
В Сириусе во время ливней пропал мужчина - РИА Новости, 10.07.2023
В Сириусе во время ливней пропал мужчина
Мужчина пропал на федеральной территории Сириус во время ливня, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:31
2023-07-10T17:31
2023-07-10T17:55
происшествия
россия
сочи
мирный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 10 июл — РИА Новости. Мужчина пропал на федеральной территории Сириус во время ливня, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры."МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района", — уточнили в надзорном ведомстве.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС, который задействован в поиске, заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на понедельник. В районе улицы Черновицкой под мостом обнаружили автомобиль без водителя. Сотрудники МЧС обследовали затопленное место под мостом и ручей до реки Мзымта, но пропавшего не нашли.В ЮРПСО отметили, что уровень воды превышал два метра, поэтому поиски приостановили до тех пор, пока не снизится уровень воды в реках и прекратится шторм в море.Как отметили агентству в городском УВД, с заявлением о пропаже мужчины обратились его коллеги — сотрудники сочинского водоканала.Накануне власти Сочи и федеральной территории Сириус информировали о сильных ливнях, которые прошли в Адлерском районе курорта. Дожди затопили почти 200 придомовых территорий в посёлке Мирный, расположенном в Сириусе, 230 жителей расселили в ПВР, работы по ликвидации последствий в этом районе продолжаются, там же был объявлен режим ЧС.
россия
сочи
мирный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
2023-07-10T17:31
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PT0M33S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сочи, мирный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, Сочи, Мирный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сириусе во время ливней пропал мужчина
Прокуратура Кубани сообщила о поисках мужчины, пропавшего в Сириусе во время ливней
СОЧИ, 10 июл — РИА Новости. Мужчина пропал на федеральной территории Сириус во время ливня, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
«
"МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района", — уточнили в надзорном ведомстве.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС, который задействован в поиске, заявление об исчезновении мужчины поступило в ночь на понедельник. В районе улицы Черновицкой под мостом обнаружили автомобиль без водителя. Сотрудники МЧС обследовали затопленное место под мостом и ручей до реки Мзымта, но пропавшего не нашли.
В ЮРПСО отметили, что уровень воды превышал два метра, поэтому поиски приостановили до тех пор, пока не снизится уровень воды в реках и прекратится шторм в море.
Как отметили агентству в городском УВД, с заявлением о пропаже мужчины обратились его коллеги — сотрудники сочинского водоканала.
Накануне власти Сочи
и федеральной территории Сириус информировали о сильных ливнях, которые прошли в Адлерском районе курорта. Дожди затопили почти 200 придомовых территорий в посёлке Мирный, расположенном в Сириусе, 230 жителей расселили в ПВР, работы по ликвидации последствий в этом районе продолжаются, там же был объявлен режим ЧС.