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Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы - РИА Новости, 10.07.2023
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы
Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:16
2023-07-10T15:16
2023-07-10T15:41
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Тушинский районный суд столицы признал Серебрянского А.Е. и Шведова Е.Е. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сказал собеседник агентства. Как установил суд, 8 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве на юбилейном концерте Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" Серебрянский и Шведов скандировали националистические украинские лозунги.
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Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы
Суд оштрафовал двух посетителей концерта "Ночных снайперов" в Москве за украинские лозунги