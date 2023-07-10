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Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы - РИА Новости, 10.07.2023
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Шоубиз
 
15:16 10.07.2023 (обновлено: 15:41 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/shtraf-1883300722.html
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы - РИА Новости, 10.07.2023
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы
Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:16
2023-07-10T15:41
происшествия
россия
москва
диана арбенина
ночные снайперы
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знаменитости
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Тушинский районный суд столицы признал Серебрянского А.Е. и Шведова Е.Е. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сказал собеседник агентства. Как установил суд, 8 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве на юбилейном концерте Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" Серебрянский и Шведов скандировали националистические украинские лозунги.
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происшествия, россия, москва, диана арбенина, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Происшествия, Россия, Москва, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы

Суд оштрафовал двух посетителей концерта "Ночных снайперов" в Москве за украинские лозунги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГруппа "Ночные снайперы"
Группа Ночные снайперы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Группа "Ночные снайперы". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Тушинский районный суд столицы признал Серебрянского А.Е. и Шведова Е.Е. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сказал собеседник агентства.
Как установил суд, 8 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве на юбилейном концерте Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" Серебрянский и Шведов скандировали националистические украинские лозунги.
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ШоубизПроисшествияРоссияМоскваДиана АрбенинаНочные снайперыНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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