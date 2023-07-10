https://ria.ru/20230710/shtraf-1883300722.html

Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы

Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы - РИА Новости, 10.07.2023

Два посетителя концерта "Ночных снайперов" в Москве получили штрафы

Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:16

2023-07-10T15:16

2023-07-10T15:41

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тушинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей каждого двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Тушинский районный суд столицы признал Серебрянского А.Е. и Шведова Е.Е. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сказал собеседник агентства. Как установил суд, 8 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве на юбилейном концерте Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" Серебрянский и Шведов скандировали националистические украинские лозунги.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, диана арбенина, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости