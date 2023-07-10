https://ria.ru/20230710/shkola-1883351382.html

Брынцалов и Юров проверили ход строительства школы в ЖК "Пехра" в Балашихе

Брынцалов и Юров проверили ход строительства школы в ЖК "Пехра" в Балашихе - РИА Новости, 10.07.2023

Брынцалов и Юров проверили ход строительства школы в ЖК "Пехра" в Балашихе

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили ход строительства четырехэтажной школы на 1,5 тысячи мест в ЖК... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:34

2023-07-10T17:34

2023-07-10T17:34

балашиха

россия

игорь брынцалов

сергей юров

московская областная дума

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили ход строительства четырехэтажной школы на 1,5 тысячи мест в ЖК "Пехра", сообщает пресс-служба администрации округа. Как отмечается в сообщении, в здании появятся специализированные кабинеты, лабораторные классы, три спортивных и большой актовый залы, а также творческие студии и мастерские. Для маломобильных детей там будут установлены лифты, пандусы, тактильные указатели. Кроме того, во дворе разместится физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, а также места отдыха для учеников. Площадь здания образовательного учреждения превысит 25 тысяч "квадратов". По словам Брынцалова, ввод данной школы позволит решить вопрос со второй сменой в районе. "Объект интересен своими архитектурными решениями. В центральном фойе будет двойной свет с остеклением, интересная входная группа, будут благоустроены внутренние дворы, а внутри школы разместятся несколько спортзалов, большой актовый зал. Все для того, чтобы дети учились и проводили здесь с удовольствием свободное время, посещали дополнительные занятия", — отметил Брынцалов. Капсулу о начале строительства школы заложили 31 мая 2022 года. Тогда зампред правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали одновременный старт строительству 20 школ в регионе. "В прошлом году мы заложили здесь капсулу о начале строительства, а в следующем году к первому сентября школа будет готова и открыта. Подрядчик идет в соответствии с графиком, даже есть небольшое опережение, поэтому уверен, что все работы завершат вовремя", — отметил Юров. Возведение данной школы ведется по губернаторской программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Финансирование ведется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Будущая школа на Трубецкой улице войдет в образовательный комплекс средней школы № 27, основной корпус которой расположен на улице Свердлова, дом 49.

https://ria.ru/20230616/balashikha-1878713838.html

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Алёна Пава

балашиха, россия, игорь брынцалов, сергей юров, московская областная дума