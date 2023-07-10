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В Орловской области подожгли релейный шкаф
В Орловской области подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 10.07.2023
В Орловской области подожгли релейный шкаф
Злоумышленники подожгли релейный шкаф поздно вечером в воскресенье на перегоне в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:30
2023-07-10T09:30
2023-07-10T10:14
происшествия
орловская область
московская железная дорога
ржд
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БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Злоумышленники подожгли релейный шкаф поздно вечером в воскресенье на перегоне в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (филиал РЖД). "Девятого июля примерно в 22.30 на перегоне Орел-Саханская Орловской области посторонним лицами был совершен поджог релейного шкафа. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Ведомство напоминает, что вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта – уголовно наказуемое преступление.Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что возгорание было оперативно обнаружено и устранено, пострадавших нет."Правоохранительный блок проводит необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При появлении дополнительной информации буду вас информировать", - добавил глава региона.
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РИА Новости
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происшествия, орловская область, московская железная дорога, ржд
Происшествия, Орловская область, Московская железная дорога, РЖД
В Орловской области подожгли релейный шкаф
Злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне в Орловской области
БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Злоумышленники подожгли релейный шкаф поздно вечером в воскресенье на перегоне в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (филиал РЖД).
«
"Девятого июля примерно в 22.30 на перегоне Орел-Саханская Орловской области посторонним лицами был совершен поджог релейного шкафа. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ведомство напоминает, что вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта – уголовно наказуемое преступление.
Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что возгорание было оперативно обнаружено и устранено, пострадавших нет.
«
"Правоохранительный блок проводит необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При появлении дополнительной информации буду вас информировать", - добавил глава региона.
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции