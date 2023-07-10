https://ria.ru/20230710/shkaf-1883188281.html

В Орловской области подожгли релейный шкаф

В Орловской области подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 10.07.2023

В Орловской области подожгли релейный шкаф

Злоумышленники подожгли релейный шкаф поздно вечером в воскресенье на перегоне в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:30

2023-07-10T09:30

2023-07-10T10:14

происшествия

орловская область

московская железная дорога

ржд

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БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Злоумышленники подожгли релейный шкаф поздно вечером в воскресенье на перегоне в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (филиал РЖД). "Девятого июля примерно в 22.30 на перегоне Орел-Саханская Орловской области посторонним лицами был совершен поджог релейного шкафа. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Ведомство напоминает, что вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта – уголовно наказуемое преступление.Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале, что возгорание было оперативно обнаружено и устранено, пострадавших нет."Правоохранительный блок проводит необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При появлении дополнительной информации буду вас информировать", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230708/pozhar-1882960383.html

орловская область

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происшествия, орловская область, московская железная дорога, ржд