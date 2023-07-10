https://ria.ru/20230710/sdelka-1883331919.html
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:45
2023-07-10T16:45
2023-07-10T17:26
россия
оон
сергей лавров
экономика
зерновая сделка
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров."Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", - сказал министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.Зерновая инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, сергей лавров, экономика, зерновая сделка
Россия, ООН, Сергей Лавров, Экономика, Зерновая сделка
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
Лавров назвал усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатными
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", - сказал министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.
Зерновая инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.