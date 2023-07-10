Рейтинг@Mail.ru
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 10.07.2023 (обновлено: 17:26 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883331919.html
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:45
2023-07-10T17:26
россия
оон
сергей лавров
экономика
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров."Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", - сказал министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.Зерновая инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, сергей лавров, экономика, зерновая сделка
Россия, ООН, Сергей Лавров, Экономика, Зерновая сделка
Лавров: ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен

Лавров назвал усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Усилия ООН по выполнению российской части стамбульских пакетных договоренностей не принесли никакого результата, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия… Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", - сказал министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.
Зерновая инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
 
РоссияООНСергей ЛавровЭкономикаЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала