https://ria.ru/20230710/sdelka-1883235053.html
Эрдоган высказался о ситуации с зерновой сделкой
Эрдоган высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 10.07.2023
Эрдоган высказался о ситуации с зерновой сделкой
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от российского лидера Владимира Путина по зерновой сделке, по его словам, Киев показал РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:03
2023-07-10T13:03
2023-07-10T13:18
киев
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нато
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СТАМБУЛ, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от российского лидера Владимира Путина по зерновой сделке, по его словам, Киев показал готовность.Срок действия сделки оканчивается 17 июля."В предстоящий месяц мы ждем визита уважаемого (президента РФ Владимира) Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим эту тему (зерновую сделку). Украина заявляет, что готова сделать зависящее от них. Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым Путиным мы увидим другую позицию. Какую позицию показывал до сегодняшнего дня уважаемый Путин, такую и покажет. Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами", - сказал Эрдоган на брифинге перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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киев, владимир путин, нато, турция, россия
Киев, Владимир Путин, НАТО, Турция, Россия
Эрдоган высказался о ситуации с зерновой сделкой
Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от Путина по зерновой сделке