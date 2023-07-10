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В Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян
В Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян - РИА Новости, 10.07.2023
В Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян
Новые ограничения на въезд в Финляндию российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, вступившие в силу в понедельник, не сильно сказались на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:13
2023-07-10T23:13
2023-07-10T23:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Новые ограничения на въезд в Финляндию российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, вступившие в силу в понедельник, не сильно сказались на ситуации на границе, сообщил в интервью офицер пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Илкка Туомикко. "В течение первого дня (ограничений) на пунктах пропуска в Юго-Восточной Финляндии не было заметно серьезного влияния на пассажиропоток", – сказал он телерадиовещательной корпорации YLE. По его словам, пересечений границы было зафиксировано примерно столько, сколько и в предыдущие понедельники. Туомикко отметил, что новые правила требуют от российских владельцев финской недвижимости указать причину личного присутствия.
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финляндия, россия, украина, в мире
Финляндия, Россия, Украина, В мире
В Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян
В погранслужбе Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян